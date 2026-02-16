search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 10:24
ΚΟΣΜΟΣ

16.02.2026 08:43

Αυστραλία: Αγωνία για τον 85χρονο που απήχθη… κατά λάθος – Η έκκληση των αρχών (video)

16.02.2026 08:43
Η αστυνομία της Αυστραλίας απηύθυνε «πολύ παράξενη έκκληση»: να αφεθεί ελεύθερος το συντομότερο δυνατόν ένας 85χρονος ο οποίος απήχθη, διότι οι απαγωγείς απλούστατα ξεγελάστηκαν, κατ’ αυτή, δεν επρόκειτο για τον στόχο τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε την Παρασκευή για την απαγωγή, από τρεις κακοποιούς, του Κρις Μπαγκσάριαν, στο σπίτι του στο Νορθ Ράιντ, συνοικία στο βόρειο Σίδνεϊ.

«Είμαι 100% σίγουρος ότι οι απαγωγείς πήραν λάθος άνθρωπο», είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ο Άντριου Μαρκς, αξιωματικός της αστυνομίας, επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης σοβαρών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ABC, ήθελαν να απαγάγουν κάποιον που συνδέεται με εγκληματικό δίκτυο στο δυτικό Σίδνεϊ.

Αλλά ο παππούς που πήραν «δεν έχει καμιά εμπλοκή» στον υπόκοσμο, επέμεινε ο Άντριου Μαρκς.

«Αυτό δεν είναι το είδος της υπόθεσης που κάποιος απαγάγεται στην τύχη. Εδώ, οι απαγωγείς είχαν πρόθεση να πάρουν κάποιον συγκεκριμένο, αλλά έκαναν λάθος», εξήγησε.

Έτσι, αναγνωρίζοντας κι ο ίδιος πόσο «παράξενο» είναι το αίτημά του, παρότρυνε τους κακοποιούς να αφήσουν ελεύθερο τον όμηρο το συντομότερο δυνατό.

Το θύμα φορούσε γκρι πιτζάμα και κόκκινο-πράσινο πουκάμισο φλάνελ όταν απήχθη, διευκρίνισε η αστυνομία, κι έχει ανάγκη για καθημερινή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Βίντεο και φωτογραφίες του κ. Μπαγκσάριαν, τραυματισμένου, κυκλοφορούν σε κύκλους του υποκόσμου του Σίδνεϊ, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Αν και οι συγγενείς του ομήρου είναι ανάστατοι, ο κ. Μαρκς θέλει να φανεί καθησυχαστικός. Παρά το «ανησυχητικό» λάθος των κακοποιών, είπε, οι κάτοικοι που «έχουν ηλικιωμένους γονείς ή παππούδες δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα».

