Οκτώ νεκροί στην Κίνα από έκρηξη πυροτεχνημάτων

Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην ανατολική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή το βράδυ.

Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου η χρήση πυροτεχνικού υλικού είναι αυστηρά ελεγχόμενη, κάτοικοι εκτοξεύουν συχνά πολλά πυροτεχνήματα σε σημαντικές εκδηλώσεις ή γιορτές, όπως το σεληνιακό νέο έτος, που εορτάζεται αύριο Τρίτη στην Κίνα.

Ο «κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από κάποιον ή κάποιους προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού περί τις 14:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 08:30 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, εξήγησαν οι αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαιτίας της έκρηξης σβήστηκε πλήρως περί τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε ότι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια και στελέχη της εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, η Κίνα εισέρχεται στην πιο εντατική περίοδο όσον αφορά τα πυροτεχνήματα, των διακοπών για το σεληνιακό νέο έτος.

Το υπουργείο ανέφερε πως έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όλες τις κατασκευάστριες πυροτεχνημάτων στη χώρα, απαιτώντας «πλήρη επιθεώρηση» για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνά στη χώρα, εξαιτίας της ενίοτε υπερβολικά χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Το 2025, έκρηξη σε βιοτεχνία πυροτεχνημάτων στη Χουνάν (νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 26.

Το 2023, πυροτεχνήματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σε σπίτια στην Τιαντζίν (βορειοανατολικά).

Διαβάστε επίσης

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα σε στηρίξω να χτυπήσεις το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά»

Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς – Ομπάμα, Μελάνια, Γκέιτς και Καρντάσιαν ανάμεσά τους

Τουρκία: Η δραματική διάσωση σκύλου από δύο άνδρες στην Αττάλεια – Υπερχείλισε φράγμα από τις βροχές (video)