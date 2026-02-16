search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 08:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 07:04

Οκτώ νεκροί στην Κίνα από έκρηξη πυροτεχνημάτων

16.02.2026 07:04
china new

Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην ανατολική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή το βράδυ.

Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου η χρήση πυροτεχνικού υλικού είναι αυστηρά ελεγχόμενη, κάτοικοι εκτοξεύουν συχνά πολλά πυροτεχνήματα σε σημαντικές εκδηλώσεις ή γιορτές, όπως το σεληνιακό νέο έτος, που εορτάζεται αύριο Τρίτη στην Κίνα.

Ο «κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από κάποιον ή κάποιους προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού περί τις 14:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 08:30 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, εξήγησαν οι αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαιτίας της έκρηξης σβήστηκε πλήρως περί τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε ότι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια και στελέχη της εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, η Κίνα εισέρχεται στην πιο εντατική περίοδο όσον αφορά τα πυροτεχνήματα, των διακοπών για το σεληνιακό νέο έτος.

Το υπουργείο ανέφερε πως έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όλες τις κατασκευάστριες πυροτεχνημάτων στη χώρα, απαιτώντας «πλήρη επιθεώρηση» για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνά στη χώρα, εξαιτίας της ενίοτε υπερβολικά χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Το 2025, έκρηξη σε βιοτεχνία πυροτεχνημάτων στη Χουνάν (νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 26.

Το 2023, πυροτεχνήματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σε σπίτια στην Τιαντζίν (βορειοανατολικά).

Διαβάστε επίσης

Τραμπ σε Νετανιάχου: «Θα σε στηρίξω να χτυπήσεις το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά»

Υπόθεση Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς – Ομπάμα, Μελάνια, Γκέιτς και Καρντάσιαν ανάμεσά τους

Τουρκία: Η δραματική διάσωση σκύλου από δύο άνδρες στην Αττάλεια – Υπερχείλισε φράγμα από τις βροχές (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
imd
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας IMD: Σήμα Κινδύνου για την Ελληνική Οικονομία

exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του

drones-2
BUSINESS

Αυξημένο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Κατάσχεση-ρεκόρ 6,6 τόνων κοκαΐνης στον Ειρηνικό

SYRIZA_FAMELLOS_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ: Ερώτηση προς Ζαχαράκη – Μενδώνη για την προστασία του αρχειακού υλικού από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 08:31
imd
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας IMD: Σήμα Κινδύνου για την Ελληνική Οικονομία

exafnisi_giatros
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η ομάδα ANIBUS στις έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό – «Δεν θα σταματήσω ποτέ να τον ψάχνω» λέει η μητέρα του

drones-2
BUSINESS

Αυξημένο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση