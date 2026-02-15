Τουρκία: Η δραματική διάσωση σκύλου από δύο άνδρες στην Αττάλεια – Υπερχείλισε φράγμα από τις βροχές (video)

Μία δραματική διάσωση ενός μεγαλόσωμου σκύλου που κινδύνεψε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, κατέγραψαν κάτοικοι της Αττάλειας στην Τουρκία.

Η περιοχή πλήττεται από την σφοδρή κακοκαιρία, που προκάλεσε την υπερχείλιση του φράγματος Ντιμ, με αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφές σε σπίτια και καταστήματα.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει προληπτικά τα σπίτια τους στις περιοχές της νότιας μεσογειακής ακτής της Τουρκίας.

Στο βίντεο με την διάσωση του σκύλου, φαίνονται δύο άνδρες οι οποίοι καταφέρνουν να τον τραβήξουν από τα πόδια και να τον ανεβάσουν σε ένα στέγαστρο για να είναι ασφαλής και να μην πνιγεί.

Alanya'da Dim Çayı'na düşme tehlikesi geçiren bir köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. pic.twitter.com/KIvo3FRrMT — UGH Haber (@ughhaber) February 14, 2026

