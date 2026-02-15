search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 22:50
15.02.2026 20:24

Τουρκία: Η δραματική διάσωση σκύλου από δύο άνδρες στην Αττάλεια – Υπερχείλισε φράγμα από τις βροχές (video)

15.02.2026 20:24
Μία δραματική διάσωση ενός μεγαλόσωμου σκύλου που κινδύνεψε να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, κατέγραψαν κάτοικοι της Αττάλειας στην Τουρκία.

Η περιοχή πλήττεται από την σφοδρή κακοκαιρία, που προκάλεσε την υπερχείλιση του φράγματος Ντιμ, με αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφές σε σπίτια και καταστήματα.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει προληπτικά τα σπίτια τους στις περιοχές της νότιας μεσογειακής ακτής της Τουρκίας.

Στο βίντεο με την διάσωση του σκύλου, φαίνονται δύο άνδρες οι οποίοι καταφέρνουν να τον τραβήξουν από τα πόδια και να τον ανεβάσουν σε ένα στέγαστρο για να είναι ασφαλής και να μην πνιγεί.

epstein list (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Η Γενική Εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με 305 διάσημους και πολιτικούς (Photos)

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Σύλληψη άντρα για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών

fulakes_domokou
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού γνωστός Έλληνας ισοβίτης

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή σε ξενοδοχείο ισραηλινή παραγωγός ταινιών

adelfoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο» είπε ο δράστης στους αστυνομικούς – Αφορμή τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
