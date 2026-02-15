Διάσκεψη για την Ασφάλεια: Τα συμπεράσματα του τριημέρου στο Μόναχο – To MAGA… μένει, η Ευρώπη κρατά αποστάσεις από τον Τραμπ

Μετά από ένα τριήμερο πιο… ήπιο σε σχέση με το 2025, η Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο ήταν πιο ήπιων τόνων, αλλά χωρίς αλλαγή στάσης από τις ΗΠΑ.

Αν άλλαξε κάτι, ήταν η στάση των ευρωπαίων, τουλάχιστον στο επίπεδο των μεγάλων δυνάμεων, απέναντι στον Τραμπ και την πολιτική του. Αυτά στις… ομιλίες βέβαια καθώς μένει να φανεί και στη πράξη, αν όντως η Ευρώπη θα προχωρήσει σε κινήσει απεξάρτησης από τις ΗΠΑ. Το μόνο στο οποίο συμφώνησαν άπαντες, ήταν πως βρισκόμαστε σε μία περίοδο νέας τάξης πραγμάτων.

Η DW μετά το τριήμερο, ανέδειξε τα σημαντικότερα συμπεράσματα από όσα ειπώθηκαν.

Αναλυτικά:

Η MAGA ήρθε για να μείνει

Οι ΗΠΑ του Τραμπ δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη MAGA ατζέντα τους, η οποία είναι προϊόν μιας συνειδητής και καλά οργανωμένης διαδικασίας που επεξεργάστηκε η ομάδα του Αμερικανού προέδρου στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν ανάμεσα στις δύο θητείες του και τελικά οδήγησε στην επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Η γερμανική ηγεσία

Οι Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι χρειάζεται να μάθουν να χειρίζονται την «πολιτική της ισχύος», αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνουν και να δείχνουν πραγματικά ισχυροί και κυρίως να είναι ενωμένοι. Η Γερμανία του Φρίντριχ Μερτς διεκδικεί πλέον την «ηγεσία μεταξύ εταίρων, χωρίς ηγεμονικές φαντασιώσεις». Θα το δεχτούν αυτό οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι; Ο Φινλανδός Αλεξάντερ Στουμπ είπε ότι το εύχεται κιόλας.

Τα όρια των Μακρόν και Στάρμερ

Ο Εμμανουέλ Μακρόν, που εμφανίστηκε στο πολιτικό στερέωμα ως η ενσάρκωση του «ευρωπαϊσμού», οδεύει προς το τέλος της θητείας του και μάλιστα εσωπολιτικά αποδυναμωμένος. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Κιρ Στάρμερ. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι αποφασισμένος να φέρει τη χώρα του πιο κοντά στην ΕΕ, αλλά το ερώτημα είναι αν εν μέσω διαρκών σκανδάλων θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη θητεία του με βάση το πρόγραμμα.

Τα «πρέπει» και τα «πώς»

Με άλλα λόγια, στο Μόναχο ακούστηκαν τα «πρέπει», αλλά όχι και τα «πώς». Για τους Ευρωπαίους επιβεβαιώθηκε ότι έχει μεγάλη σημασία αν, πότε και με ποιον τρόπο μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφού αυτό θα είναι και ένα σημαντικό κριτήριο και για τις αποφάσεις τους την «επόμενη μέρα».

Ουκρανία, Γάζα, Ιράν

Οι υπόλοιπες κρίσεις, όπως αυτή στη Γάζα, συζητήθηκαν, αλλά πέρασαν μάλλον σε δεύτερη μοίρα, αφού δεν έχουν αυτόν τον «ταυτοτικό» χαρακτήρα που έχουν αποδώσει οι Ευρωπαίοι στο Ουκρανικό. Εντυπωσιακή ήταν σίγουρα η «δυναμική του δρόμου», που αποκαλύφθηκε στις συγκεντρώσεις για το Ιράν το Σάββατο.

Και εκεί πάντως μπορεί η συντριπτική πλειοψηφία να συμφωνεί στο ότι «πρέπει» να φύγει το αυταρχικό, θεοκρατικό καθεστώς, αλλά δεν συμφωνούν όλοι στο «πώς».

