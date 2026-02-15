Αυστραλία: Κακοποιοί απηγάγαν ηλικιωμένο κατά λάθος – Έκκληση από την αστυνομία για την απελευθέρωση του

Η αστυνομία στο Σίδνεϊ απευθύνει έκκληση στους απαγωγείς για την ασφαλή επιστροφή ενός ηλικιωμένου άνδρα που απήχθη κατά λάθος από το σπίτι του βορειοδυτικά της πόλης το Σάββατο (14/2).

Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον τρία ή περισσότερα άτομα εισέβαλαν στην οικία όπου διαμένει ο 85χρονος Chris Baghsarian τον έσυραν δια της βίας από το υπνοδωμάτιο του και απομακρύνθηκαν με αυτοκίνητο το οποίο η αστυνομία εντόπισε λίγο αργότερα – καμμένο για να εξαφανιστούν τα όποια πιθανά ίχνη – σε κοντινή τοποθεσία.

«Πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει υποστεί βία αλλά δεν είμαστε σίγουροι», δήλωσε ο αναπληρωτής αστυνομικός επιθεωρητής Andrew Marks. «Γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκε ένα όχημα, ένα σκούρο SUV Toyota, και βρήκαμε ένα ίδιο όχημα όχι μακριά από τη διεύθυνση κατοικίας του κ. Baghsarian που ήταν καμένο και πιστεύουμε ότι είναι ένα όχημα που χρησιμοποιήθηκε» τόνισε ο κ. Μάρκς.

Ο κ. Baghsarian χρειάζεται ιατρική βοήθεια και η αστυνομία κάνει έκκληση στους απαγωγείς να τον απελευθερώσουν επειγόντως: «Έχετε το λάθος άτομο… Πηγαίνετε τον σε νοσοκομείο. Πηγαίνετε τον σε ένα ασφαλές μέρος και εμείς θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα», τόνισε απευθυνόμενος μέσω των ΜΜΕ στους απαγωγείς ο Αναπληρωτής Αστυνομικός Επιθεωρητής: «Αν υπάρχει κάποιο μέλος της ομάδας των απαγωγέων που να έχει έστω και την ελάχιστη ανθρωπιά, ας μας πει πού βρίσκεται, πείτε μας πού είναι, εμείς θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα».

Σύμφωνα με την αστυνομία η οικογένεια του απαχθέντα δεν εμπλέκεται σε καμία εγκληματική δραστηριότητα και είναι αρκετά έκπληκτη που συνέβη αυτό». Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Επιθεωρητή τα στοιχεία συνηγορούν πως οι απαγωγείς έχουν διαπράξει ένα τραγικό λάθος.

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ληστειών και Σοβαρών Εγκλημάτων της Αστυνομίας του Σίδνεϊ.

