15.02.2026 15:18

Ουκρανία: Συνελήφθη για διαφθορά ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Τον έπιασαν με τις βαλίτσες στο χέρι

15.02.2026 15:18
«Στα πράσα» πιάστηκε ο πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, τον οποίο συνέλαβε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) λίγο πριν διασχίσει τα σύνορα της χώρας.

«Σήμερα, καθώς διέσχιζε τα σύνορα, οι ερευνητές της NABU συνέλαβαν τον πρώην υπουργό Ενέργειας σε σχέση με την υπόθεση Μίδας», σημειώνει η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων που συγκλόνισε τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας πέρυσι.

Ο Γκαλουτσένκο είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση μετά την εμπλοκή του ονόματός του. «Οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τις προβλεπόμενες δικαστικές κυρώσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε η NABU.

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, μέλη αυτού του δικτύου έστησαν ένα σχέδιο δωροδοκίας που εκτιμάται σε 100 εκατομμύρια δολάρια για να υπεξαιρέσουν κεφάλαια, προκαλώντας λαϊκή αγανάκτηση σε μια εποχή που η χώρα βίωνε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που προκλήθηκαν από ρωσικές επιθέσεις. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Γκαλουτσένκο αποκόμισε «προσωπικά οφέλη» από την υπόθεση. Η Ουκρανία μαστίζεται εδώ και καιρό από τη διαφθορά και η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου θεωρείται προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

