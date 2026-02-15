Γερμανία: «Ριφιφί» από θυρίδες τράπεζας με λεία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ – Ανενόχλητοι έφυγαν οι δράστες

Στις 29 Δεκεμβρίου 2025 αποκαλύφθηκε ίσως η πιο θεαματική ληστεία τράπεζας που έχει πραγματοποιηθεί εδώ και χρόνια στην Γερμανία.

Το Σαββατοκύριακο μετά τους εορτασμούς των Χριστουγέννων ομάδα διαρρηκτών εισέβαλε σε τράπεζα κεντρικού δρόμου στην πόλη Γκελζενκίρχεν, με την μέθοδο του ριφιφί άνοιξε πόρτα στον τοίχο με βιομηχανικό τρυπάνι και κατάφερε να ανοίξει παραπάνω από 3.000 θυρίδες και να αποσπάσει χρήματα αλλά και αντικείμενα που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Almanya’da yer yerinden oynuyor. Kale sandığınız o koca koca Alman bankaları meğer yol geçen hanıymış.



Gelsenkirchen’deki Sparkasse şubesini resmen kevgire çevirmişler. Öyle sessiz sedasız bir soygun değil bu. Bildiğiniz tünel kazıp, duvar delip içeri giriyorlar. İşin komiği ne… pic.twitter.com/6meACkkNfr — Yatırımcı Yazılımcı (@yatirimci_coder) January 1, 2026

Ωστόσο περισσότερο από έναν μήνα αργότερα, η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε καμία σύλληψη ενώ η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα τα οποία και εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών του δυτικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Γιατί δεν αντιλήφθηκε κανείς τι συνέβαινε; Ήταν δουλειά εκ των έσω;

Γιατί δεν άκουσε κανείς το τρυπάνι και πώς οι δράστες γνώριζαν ακριβώς πού βρισκόταν το θησαυροφυλάκιο;

Ήταν ανεπαρκή τα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας;

Το χρονικό της ληστείας

Η αστυνομία στο Γκελζενκίρχεν απευθύνει έκκληση σε μάρτυρες να προσέλθουν για να βοηθήσουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι δράστες πιθανότατα εισήλθαν στο υποκατάστημα της τράπεζας Sparkasse στην οδό Nienhofstrasse μέσω του διπλανού πολυώροφου χώρου στάθμευσης, στην περιοχή Buer της πόλης.

Πιθανόν να παραβίασαν μια από τις εξόδους διαφυγής μεταξύ του πάρκινγκ και της τράπεζας.

Υπό κανονικές συνθήκες η πόρτα δεν θα μπορούσε να ανοίξει από έξω, αλλά η συμμορία κατάφερε να παραβιάσει το σύστημα της πόρτας, εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη πρόσβαση από το πάρκινγκ στο κτίριο της Sparkasse.

Από εκεί, η αστυνομία εικάζει πως κατάφεραν να διαπεράσουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί διάφορα συστήματα ασφαλείας και έφτασαν σε ένα γραφείο αρχείων που βρισκόταν δίπλα στο θησαυροφυλάκιο, στο υπόγειο της τράπεζας.

Έστησαν το τρυπάνι και άνοιξαν μια τρύπα 40 εκατοστών στον τοίχο που οδηγούσε στον χώρο του θησαυροφυλακίου, όπου βρίσκονταν οι θυρίδες ασφαλείας.

Η ληστεία πρέπει να πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Σαββάτου 27 και Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες θεωρούν ότι οι διαρρήκτες ίσως λίγο έλειψε να συλληφθούν λίγο πριν φτάσουν στο θησαυροφυλάκιο.

Λίγο μετά τις 06:00 στις 27 Δεκεμβρίου, η πυροσβεστική υπηρεσία του Γκελζενκίρχεν και μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας έλαβαν ειδοποίηση για συναγερμό πυρκαγιάς από την τράπεζα, ο οποίος ενδέχεται να ενεργοποιήθηκε από τους δράστες.

Αστυνομία και 20 πυροσβέστες έφτασαν στις 06:15, “αλλά δεν εντόπισαν τίποτα που να υποδηλώνει ζημιά”, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Ο συναγερμός είχε προέλθει από το θησαυροφυλάκιο, αποκάλυψε ο Χέρμπερτ Ρόιλ.

Ωστόσο, οι πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να μπουν επειδή ήταν κλειδωμένο με ρολό ασφαλείας. Ο Ρόιλ είπε ότι δεν είδαν καπνό, οσμή φωτιάς ή ζημιές, οπότε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν ψευδής συναγερμός, κάτι που, όπως είπε, δεν ήταν ασυνήθιστο.

Επιπλέον, ενημέρωσε την επιτροπή του κοινοβουλίου ότι η αστυνομία δεν είχε το δικαίωμα να ερευνήσει την τράπεζα εκείνη τη στιγμή, καθώς το ζήτημα αφορούσε την πυροσβεστική και για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια θα χρειαζόταν ένταλμα.

Αφού μπήκαν στο θησαυροφυλάκιο, οι δράστες άνοιξαν σχεδόν όλες τις 3.250 θυρίδες ασφαλείας, παίρνοντας μετρητά, χρυσό και κοσμήματα.

Ο Ρόιλ είπε ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα της τράπεζας δείχνουν πως η πρώτη θυρίδα παραβιάστηκε στις 10:45 στις 27 Δεκεμβρίου και η τελευταία στις 14:44.

Βέβαια, δεν είναι σαφές αν κατάφεραν να ανοίξουν τις περισσότερες θυρίδες μέσα σε τέσσερις ώρες ή αν η τεχνολογία σταμάτησε να καταγράφει δεδομένα.

Μάρτυρες ανέφεραν αργότερα στην αστυνομία ότι είδαν αρκετούς άνδρες στο κλιμακοστάσιο του πάρκινγκ να μεταφέρουν μεγάλες τσάντες τα ξημερώματα προς τις 28 Δεκεμβρίου.

Οι αρχές λένε ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσα χρήματα αφαιρέθηκαν, αλλά γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι δράστες μπορεί να απέσπασαν έως και 100 εκατ. ευρώ.

Η αστυνομία έδωσε στη συνέχεια στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του πάρκινγκ, στα οποία φαίνονται άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα και δύο αυτοκίνητα, ένα μαύρο Audi RS 6 και ένα λευκό Mercedes Citan. Και τα δύο έφεραν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Η κλοπή δεν αποκαλύφθηκε παρά μόνο στις 29 Δεκεμβρίου, όταν ένας ακόμη συναγερμός πυρκαγιάς σήμανε στις 03:58 της Δευτέρας, και οι πυροσβέστες επέστρεψαν για να βρουν ένα σκηνικό χάους.

Ο Χέρμπερτ Ρόιλ είπε ότι έμοιαζε με «χωματερή», με περισσότερα από 500.000 αντικείμενα σκορπισμένα στο πάτωμα, τα περιεχόμενα των θυρίδων που οι δράστες άφησαν πίσω.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πολλά από τα αντικείμενα που δεν κατάφεραν να πάρουν οι δράστες υπέστησαν ζημιές αφού έριξαν νερό και χημικές ουσίες πάνω τους.

Έκτοτε, οι αρχές τα ταξινομούν σχολαστικά, αναζητώντας στοιχεία και προσπαθώντας να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει τι.

Η εμπιστοσύνη των πελατών της τράπεζας έχει κλονιστεί

Όπως αναφέρει το BBC, για τους πελάτες της τράπεζας, ορισμένοι από τους οποίους λένε ότι έχασαν τις οικονομίες μιας ζωής, καθώς και πολύτιμα οικογενειακά κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, αυτή είναι μια περίοδος οργής, σύγχυσης και σοκ.

Υπάρχει έντονη αίσθηση ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς έχει κλονιστεί.

Thieves used the quiet Christmas period to drill their way into the vault of a German retail bank and make off with more than $10 million worth of money and valuables from customers' deposit boxes, police said https://t.co/KDhWKoBc4B pic.twitter.com/ncobmBF3Iq — Reuters (@Reuters) December 30, 2025

Καθώς οι λεπτομέρειες της ληστείας γίνονταν γνωστές, περίπου 200 πελάτες συγκεντρώθηκαν έξω από τη Sparkasse, απαιτώντας να τους επιτραπεί η είσοδος. Η αστυνομία έφτασε με αρκετά περιπολικά και ασφάλισε την είσοδο.

Ο Γιόαχιμ Άλφρεντ Βάγκνερ, 63 ετών, είπε ότι έχασε όχι μόνο χρυσό αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αλλά και κοσμήματα που ανήκαν στον πατέρα και στους παππούδες του.

Είχε νοικιάσει θυρίδα αφού το διαμέρισμά του είχε διαρρηχθεί αρκετές φορές, πιστεύοντας ότι εκεί τα τιμαλφή του θα ήταν ασφαλή. Έκλαψα από οργή, είπε.

Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι τα περιεχόμενα των θυρίδων ασφαλείας είναι γενικά ασφαλισμένα έως 10.300 ευρώ η καθεμία.

Ο Βάγκνερ είναι από τους πρώτους που κατέθεσαν αγωγή κατά της τράπεζας, ζητώντας αποζημίωση για αυτό που ο δικηγόρος του, Ντάνιελ Κούλμαν, χαρακτήρισε ελλιπή ασφάλεια. Άλλος πελάτης είχε καταθέσει 400.000 ευρώ σε μετρητά από την πώληση διαμερίσματος, που προορίζονταν για τη σύνταξή του.

Η τράπεζα δήλωσε ότι και η ίδια ήταν θύμα του εγκλήματος και ότι οι εγκαταστάσεις της ήταν ασφαλισμένες σύμφωνα με αναγνωρισμένα, σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα.

Ενώ ορισμένοι πελάτες διέθεταν επίσημες αποδείξεις για τα περιεχόμενα των θυρίδων τους, άλλοι όχι.

Ακόμη και η Sparkasse δεν γνωρίζει τι υπάρχει [στις θυρίδες], επειδή ο καθένας μπορεί να τοποθετήσει ό,τι θέλει μέσα, είπε ο Χέρμπερτ Ρόιλ.

Τόνισε πως το ψυχολογικό αντίκτυπο που επιφέρει μια τέτοια ζημιά δεν πρέπει να υποτιμάται.

Πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα, είπε. Για πολλούς, αυτό είναι κάτι περισσότερο από απλή απώλεια περιουσίας, μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη τους στο αίσθημα ασφάλειας και.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Τιμ Φρόμμεγερ δήλωσε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές υποθέσεις στην ιστορία του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

ο τμήμα μου και όλοι οι υπάλληλοί του αντιλαμβάνονται το μέγεθος αυτής της υπόθεσης. Η οικονομική ζημιά, η αβεβαιότητα και η απογοήτευση είναι βαθιές!

Λίγο μετά την αποκάλυψη της κλοπής, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από την τράπεζα, προκαλώντας κατηγορίες ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel έγραψε ότι η ληστεία έχει εξελιχθεί σε πολιτικό ζήτημα και σύμβολο κάτι μεγαλύτερου από το ίδιο το έγκλημα: Την αίσθηση ότι οι υποσχέσεις για ασφάλεια είναι κενές, ότι οι θεσμοί αποτυγχάνουν και ότι τελικά κανείς δεν λογοδοτεί.

