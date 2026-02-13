search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

13.02.2026

Πρόεδρος βιομηχανιών στη Γερμανία: «Η άμυνα της Ευρώπης να σχεδιαστεί ακόμη και ενάντια στις ΗΠΑ αν χρειαστεί» 

13.02.2026 14:07
Μία δήλωση που προκαλεί αίσθηση έκανε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο Τραμπ έχει αποδειχθεί αναξιόπιστος συναίτερος της Ευρώπης και από την δήλωση του Πέτερ Λάιμπινγκερ, φαίνεται πως την ίδια άποψη έχουν και οι βιομήχανοι στη Γερμανία.

Ο Λάιμπινγκερ ζήτησε από τους ευρωπαίους ηγέτες που βρίσκονται στη Διάσκεψη, να προχωρήσουν σε έναν αμυντικό σχεδιασμό ο οποίος θα είναι και ενάντια στις ΗΠΑ, για παν ενδεχόμενο…

«Η άμυνα της Ευρώπης πρέπει να σχεδιαστεί και να προετοιμαστεί με, χωρίς και, εάν χρειαστεί, εναντίον της Ουάσιγκτον», είπε συγκεκριμένα, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει ανάγκη για «απόλυτη σαφήνεια» σχετικά με την κατάσταση και μια στρατηγική ανεξαρτησία. 

Ακόμη, ζήτησε από τα ευρωπαϊκά κράτη να υπάρξει ραγδαία αύξηση της παραγωγής όπλων.

