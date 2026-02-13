Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: Συζητήσεις για έναν κόσμο «υπό διάλυση» – Τι θα πει ο Ρούμπιο ένα χρόνο μετά την ομιλία σοκ του Βανς

Η τριήμερη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο, ξεκινά σήμερα στο Bayerischer Hof, ένα χρόνο μετά την ομιλία του Τζέι Ντι Βανς που προκάλεσε σοκ στους ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης, Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, δήλωσε προ ημερών ότι «το οικοδόμημα της διεθνούς τάξης αυτή τη στιγμή γκρεμίζεται». Με τον ίδιο περίπου τίτλο αναφέρεται στη Διάσκεψη και ο Guardian.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατρέψει τις ΗΠΑ από σταθεροποιητικό σε αστάθμητο παράγοντα και οι Ευρωπαίοι, και μαζί τους και ο υπόλοιπος πλανήτης, αναζητούν τις δικές τους νέες ισορροπίες.

Σήμερα και για τρεις συνολικά ημέρες, επικεφαλής κρατών, υπουργοί και αξιωματούχοι από για τη διάβρωση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν ότι η φετινή συνάντηση πραγματοποιείται σε ένα «καθοριστικό σημείο καμπής».

Φέτος, αντί του Βανς, ο Μάρκο Ρούμπιο, πιο μετριοπαθής, θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ. Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Μονάχου, ανέφερε ότι στην ομιλία του το Σάββατο θα πει πράγματα που «δεν θα δυσαρεστήσουν την Ευρώπη».

Στους ευρωπαίους αξιωματούχους υπάρχει η ελπίδα για κάποιες δηλώσεις που θα καθησυχάσουν κάπως τις ανησυχίες για πλήρη εκτροχιασμό τής μέχρι τώρα παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Αυτό πάντως δεν αλλάζει την ανάγκη για αναθεώρηση σταθερών που, όπως φαίνεται και από το πρόγραμμα, θα κυριαρχήσει ως θέμα στα περισσότερα φετινά πάνελ.

«Είμαστε στενά συνδεδεμένη με την Ευρώπη, αλλά βρισκόμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικών εξελίξεων» δήλωσε χθες. Ο Ρούμπιο αναμένεται πάντως να ασκήσει πίεση στα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ να«ξοδέψουν περισσότερα» για την Αμυνα.

Ο Ρούμπιο θα έχει σειρά συναντήσεων, μεταξύ των οποίων με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, αλλά και την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Ποιοι θα πάνε στη Διάσκεψη

Μεγάλος είναι ο κατάλογος των πολιτικών «πρώτης γραμμής» που θα παραστούν και θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης. Οι Φρίντριχ Μερτς, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μαρκ Ρούτε, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, είναι μερικά από τα πρόσωπα που θα δώσουν το παρόν.

Την Κυριακή θα μιλήσει και η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της ΕΚΤ, για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Από την Ελλάδα, θα παραστεί ο Σταύρος Παπασταύρου.

Στην Διάσκεψη θα τεθούν θέματα όπως η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης:

Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια, έκανα χρήση κοκαΐνης πάνω σε καπάκια τουαλέτας»

Politico: Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουν μέσα στην επόμενη πενταετία Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί

Μόσχα: Έβαλε κατά λάθος τη γάτα στο πλυντήριο – Πώς σώθηκε