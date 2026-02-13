Politico: Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουν μέσα στην επόμενη πενταετία Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί

Πόσο πιθανός είναι ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος; Δημοσκόπηση του Politico αναφέρει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες όχι μονο τον θεωρουν πιθανό αλλά τον βλεπουν να γίνεται μέσα στην επόμενη 5ετία.

Και στις πέντε χώρες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση – ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία – η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος.

Αμερικανοί, Γερμανοί, Γάλλοι και Βρετανοί θεωρούν ότι η έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι πιο πιθανή από ό,τι απίθανη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

«Η αλλαγή σε λιγότερο από ένα χρόνο αντικατοπτρίζει μια δραματική μετακίνηση προς έναν πιο ανασφαλή κόσμο, όπου ο πόλεμος θεωρείται πιθανός και οι συμμαχίες είναι ασταθείς», δήλωσε ο επικεφαλής δημοσκοπήσεων της Public First που διεξήγαγε την έρευνα καθώς η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ερώτημα του 2025 είναι μεγάλη

Ωστόσο, στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφεται η απροθυμία των Δυτικών να κάνουν θυσίες για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες.

Ενώ υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών σε γενικές γραμμές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τον Καναδά, η υποστήριξη αυτή μειώθηκε απότομα όταν οι πολίτες έμαθαν ότι αυτό μπορεί να σημαίνει αύξηση του δημόσιου χρέους, περικοπές σε άλλες υπηρεσίες ή αύξηση των φόρων.

Τα ευρήματα, που βασίζονται σε έρευνες σε περισσότερους από 2.000 ψηφοφόρους σε κάθε χώρα μεταξύ 6 και 9 Φεβρουαρίου, αποκαλύπτουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ καθώς προσπαθούν να ενισχύσουν την ασφάλεια σε μια εποχή που υπάρχουν περιορισμοί στα δημόσια οικονομικά.

Χωρίς κανένα σημάδι για το άμεσο τέλος του τετραετούς πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και με τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στο Ιράν, τη Συρία, τη Βενεζουέλα και την Αφρική υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί ψηφοφόροι βλέπουν έναν αυξανόμενο κίνδυνο παγκόσμιου συγκρούσεων.

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 43% πιστεύει ότι είναι «πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να ξεσπάσει ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος έως το 2031 – από 30% τον Μάρτιο του 2025.

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί – 46% – πιστεύουν ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι «πιθανός» ή «πολύ πιθανός» έως το 2031 – από 38% πέρυσι. Μεταξύ των πέντε χωρών, μόνο οι Γερμανοί πιστεύουν συνολικά ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι πιθανός τα επόμενα πέντε χρόνια.

Όσον αφορά τη συμμετοχή μεμονωμένων χωρών σε στρατιωτικές ενέργειες, οι Αμερικανοί ερωτηθέντες ήταν οι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι η χώρα τους θα βρεθεί σε πόλεμο τα επόμενα πέντε χρόνια, ακολουθούμενοι από τους ερωτηθέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

ΚλείσιμοΠαράλληλα τουλάχιστον ένας στους τρεις ερωτηθέντες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τον Καναδά απάντησε ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο σε πόλεμο τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη θεωρείται η Ρωσία ενώ οι Καναδοί θεωρούν την Αμερική του Τραμπ ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια. Στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως δεύτερη μεγαλύτερη ονοματίζονται οι ΗΠΑ.

Πόσο θα κοστίσει

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά δήλωσε ότι η χώρα τους πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, με αυτό το συναίσθημα να είναι ισχυρότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.

Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί.

Η δημοσκόπηση του Politico διαπίστωσε ότι η υποστήριξη για περισσότερες αμυντικές δαπάνες μειώθηκε όταν οι άνθρωποι κλήθηκαν να εξετάσουν εάν η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να προέλθει από περικοπές σε άλλους προϋπολογισμούς, από την ανάληψη περισσότερων κρατικών δανείων ή από την αύξηση των φόρων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, Γάλλοι και Γερμανοί είναι πλέον λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν υψηλότερους αμυντικούς προϋπολογισμούς στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής δαπανών σε σύγκριση με πέρυσι.

Στη Γερμανία, οι αμυντικές δαπάνες ήταν μία από τις λιγότερο δημοφιλείς χρήσεις των χρημάτων, μπροστά μόνο από την εξωτερική βοήθεια.

Το 2025, το 40% του γαλλικού κοινού και το 37% του γερμανικού κοινού δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν την αύξηση των αμυντικών δαπανών όταν αναφέρθηκαν οι αντισταθμίσεις. Φέτος, η υποστήριξη για αυτό μειώθηκε στο 28% στη Γαλλία και στο 24% στη Γερμανία.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται επίσης ένας σημαντικός σκεπτικισμός όσον αφορά τη δημιουργία μόνιμου στρατού της ΕΕ υπό μια κεντρική διοίκηση, μια ιδέα που έχει αναφερθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση έλαβε υποστήριξη μόνο από το 22% των Γερμανών και το 17% των Γάλλων.

