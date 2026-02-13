Μέση Ανατολή: Ο Τράμπ αυξάνει την πίεση στο Ιράν – Στέλνει στην περιοχή το supercarrier USS Gerald R. Ford

Αποφασισμένος να αυξήσει την πίεση στην ηγεσία του Ιράν εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να στείλει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το πιο μεγάλο και σύγχρονο σκάφος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο κατατάσσεται στην υποκατηγορία των «υπερ-αεροπλανοφόρων» (supercarriers).

Προβολή ισχύος

Το Gerald R. Ford και η ομάδα κρούσης του θα προστεθούν στις ήδη παρούσες δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, δηλαδή, στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τον δικό του συνοδευτικό στολίσκο – συν τις αεροπορικές δυνάμεις που βρίσκονται σε διάφορες αμερικανικές βάσεις σε χώρες κοντά στο Ιράν. Όλη αυτή η προβολή ισχύος από την Ουάσινγκτον ερμηνεύεται ως αύξηση της πίεσης στην Τεχεράνη, ώστε να υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η αποστολή του USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί μια γρήγορη αναδιάταξη για το σκάφος, το οποίο ο Τραμπ είχε στείλει από τη Μεσόγειο Θάλασσα στην Καραϊβική τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς η Ουάσινγκτον προχωρούσε στην ανάπτυξη του σχεδίου της για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία έδινε έμφαση στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα

Ο ίδιος ο Τραμπ έστειλε και νέο τελεσίγραφο στην ηγεσία της Τεχεράνης, λέγοντας ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο μήνα. «Πρέπει να γίνει γρήγορα, να συμφωνήσουν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιμένοντας ότι η συμφωνία θα πρέπει να είναι «πολύ δίκαιη». Ο Τραμπ επισήμανε ότι «πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά τα πράγματα θα γίνουν πολύ τραυματικά, πολύ τραυματικά».

Ωστόσο, οι απειλές δεν προκαλούν ενθουσιασμό: ήδη, αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περιφερειακή σύγκρουση σε μια Μέση Ανατολή που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς στη Λωρίδα της Λωρίδα της Γάζας. Από την πλευρά του, το Ιράν, το οποίο έχει αποδειχθεί τη διευρυμένη ατζέντα των συνομιλιών με τις ΗΠΑ έχει ξεκαθαρίσε ότι αν δεχθεί επίθεση θα απαντήσει αναλογικά.

