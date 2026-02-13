search
13.02.2026 08:42

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Ουκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ

13.02.2026 08:42
ukraine_new
φωτογραφία αρχείου

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι έξι τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση με drones στη Οδησσό, στη νότια Ουκρανία.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών του λιμανιού και του σιδηροδρομικού δικτύου», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Telegram, στην οποία πρόσθεσε ότι επίθεση δέχθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο και στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ.

Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι η Ρωσία επιτέθηκε ση διάρκεια της νύκτας εναντίον της χώρας τους με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό στο Κίεβο, αλλά και στις πόλεις Ντνίπρο και Οδησσό.

Ουκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ

Στο μεταξύ, στη Ρωσία ουκρανικά drones έπληξαν σπίτια και βιομηχανικές υποδομές στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Αντρέι Μποτσάροφ ανέφερε στο Telegram ότι πολλά σπίτια και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές στην πόλη Βόλγκογκραντ και γειτονικές περιοχές, ενώ τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, drone έπληξαν βιομηχανικές επιχειρήσεις στην πόλη και την περιφέρεια, αν και δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το διυλιστήριο πετρελαίου που βρίσκεται στην Βόλγκογκραντ και ανήκει στην εταιρεία Lukoil ανέστειλε τις δραστηριότητές του προχθές, Τετάρτη, αφού ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones.

