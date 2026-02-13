Μακελειό στον Καναδά: Στις αναρτήσεις της δράστιδας αναζητείται το κίνητρο της επίθεσης

Βαριά σκιά έχει πέσει πάνω από το Tumbler Ridge στον Καναδά, μετά την αιματηρή επίθεση που εκτυλίχθηκε σε λύκειο της περιοχής, βυθίζοντας την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Ο τραγικός απολογισμός είναι εννέα νεκροί. Οι Αρχές κατονόμασαν ως δράστιδα τη 18χρονη Jesse Van Rootselaar, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, σκότωσε πρώτα τη μητέρα της και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της και στη συνέχεια μετέβη στο Tumbler Ridge Secondary School, όπου άνοιξε πυρ, αφαιρώντας τη ζωή πέντε μαθητών και μίας καθηγήτριας, πριν αυτοκτονήσει.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης.

Παράλληλα, νέα στοιχεία για το προφίλ της 18χρονης έρχονται στο φως. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας της Βρετανικής Κολομβίας, Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, οι Αρχές είχαν κληθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια να αξιολογήσουν την ψυχική της κατάσταση. «Η αστυνομία είχε μεταβεί σε αυτή την (οικογενειακή) οικία πολλές φορές τα τελευταία αρκετά χρόνια, για να εξετάσει ανησυχίες για την ψυχική υγεία της υπόπτου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το περιεχόμενο για όπλα και κυνήγι στο YouTube

Σύμφωνα με το CNN, η νεαρή είχε αναρτήσει υλικό σχετικό με όπλα και κυνήγι στο κανάλι της στο YouTube, ενώ φέρεται να είχε αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική της υγεία, όπως προκύπτει από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως μετέδωσε το CNN, και βάσει αναρτήσεων, η Van Rootselaar είχε πρόσβαση σε όπλα και έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κυνήγι. Μάλιστα, ήδη από το 2021, η 18χρονη διατηρούσε κανάλι στο YouTube όπου μιλούσε για το κυνήγι και τα όπλα. Η ίδια είχε κοινοποιήσει σύνδεσμο προς το συγκεκριμένο κανάλι, το οποίο -όπως το περιέγραψε- περιείχε «αναρτήσεις για το κυνήγι, την αυτάρκεια, τα όπλα και πράγματα που (της) αρέσει να κάνει», καλώντας τους φίλους της να το επισκεφθούν και να εγγραφούν. Το κανάλι είχε αφαιρεθεί έως την Πέμπτη, 12/2, ενώ αρχειοθετημένη αναζήτηση έδειχνε αρκετά βίντεο με τίτλους σχετικούς με πυροβόλα όπλα.

Παράλληλα, χρήστης στο Reddit με όνομα χρήστη ίδιο με εκείνο του καναλιού στο YouTube -και με δραστηριότητα που συμβάδιζε με το περιεχόμενο και την ηλικία της φερόμενης ως δράστιδας- είχε αναρτήσει το 2023 βίντεο όπου χρησιμοποιούσε όπλο σε σκοπευτήριο.

Το νομικό πλαίσιο και τα κατασχεθέντα όπλα

Αν και ο Καναδάς εφαρμόζει αυστηρότερη νομοθεσία περί όπλων σε σχέση με τις ΗΠΑ, η κατοχή συγκεκριμένων τύπων όπλων επιτρέπεται με έγκυρη άδεια. Μάλιστα, ανήλικοι ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να κάνουν χρήση πυροβόλου όπλου για εγκεκριμένους σκοπούς -όπως το κυνήγι ή η σκοποβολή- εφόσον διαθέτουν Άδεια Ανηλίκου.

Στον τόπο της επίθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο πυροβόλα όπλα -ένα μακρύκαννο και ένα τροποποιημένο πιστόλι- ωστόσο κανένα δεν ήταν δηλωμένο στο όνομα της Van Rootselaar. Η άδειά της είχε λήξει το 2024.

Επιπλέον, όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη ο υποδιοικητής Dwayne McDonald της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας, οι Αρχές είχαν κατασχέσει όπλα από το σπίτι της πριν από μερικά χρόνια και τα επέστρεψαν όταν ο ιδιοκτήτης υπέβαλε σχετικό αίτημα. Δεν διευκρινίστηκε ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης.

Ο McDonald σημείωσε ακόμη ότι η αστυνομία είχε επισκεφθεί επανειλημμένα τη Van Rootselaar τα τελευταία χρόνια για ζητήματα ψυχικής υγείας και πως σε ορισμένες περιπτώσεις «η ύποπτη τέθηκε υπό κράτηση για αξιολόγηση και παρακολούθηση». Η πιο πρόσφατη παρέμβαση, την περασμένη άνοιξη, σχετιζόταν με «ανησυχίες σχετικά με την ψυχική υγεία και αυτοτραυματισμό».

Στον λογαριασμό Reddit που αντιστοιχούσε στο όνομα χρήστη του καναλιού της στο YouTube υπήρχαν, επίσης, αρκετές αναρτήσεις για δυσκολίες που αντιμετώπιζε σε θέματα ψυχικής υγείας, με αναφορά σε αίτημα ψυχιατρικής βοήθειας το 2023. Στις ίδιες αναρτήσεις γινόταν λόγος και για χρήση ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης:

«Παράλογο» λέει ο Όρμπαν: Ρήγμα ΕΕ–Ουγγαρίας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια – Στο τραπέζι η επιστροφή 10 δισ. ευρώ

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε και λίγο αργότερα κατέβασε ανακοίνωση για εμπορική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία

Ρούτε μετά τη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας: Πραγματική αλλαγή νοοτροπίας στο ΝΑΤΟ – Στο επίκεντρο άμυνα και Ουκρανία