12.02.2026 08:58

Μακελειό στον Καναδά: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της δράστιδος της επίθεσης – Είχε σκοτώσει και τη μητέρα και τον αδελφό της (Photos)

12.02.2026 08:58
tumbler_ridge_new_123

Μια 18χρονη πρώην μαθήτρια του σχολείου στο Τάμπλερ Ριτζ της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά, η Τζέσι φαν Ρούτσελαρ, φέρεται να είναι η δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε σχολείο.

Η 18χρονη τρανς γυναίκα, γνωστή στα social media με το προσωνύμιο «Strang», σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, αρχικά σκότωσε στο σπίτι της τη μητέρα της και τον 11χρονο αδελφό της, πριν μεταβεί στο σχολείο του Τάμπλερ Ριτζ και ανοίξει πυρ στη βιβλιοθήκη του σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με γονέα μαθητή του σχολείου που μίλησε στην Daily Mail, ο γιος του γνώριζε την οικογένεια της φαν Ρούτσελαρ και έκανε αθλητισμό με ένα από τα αδέλφια της. Ο γιος του βρισκόταν στο σχολείο την Τρίτη όταν δράστιδα πραγματοποίησε τη φονική επίθεση. Τώρα «φοβάται να επιστρέψει στο σχολείο», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Τα Juno News και Western Standard News ήταν από τα πρώτα μέσα που περιέγραψαν τη δράστιδα ως βιολογικά άνδρα, που ταυτοποιείται ως γυναίκα με το όνομα Τζες. Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της φαν Ρούτσελαρ και το αν ήταν τρανς, μετά από επικοινωνία της Daily Mail.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους μία γυναίκα εκπαιδευτικός και έξι μαθητές – τρία κορίτσια και τρία αγόρια ηλικίας 13 έως 17 ετών. Συνολικά 25 άτομα τραυματίστηκαν, αρκετά από αυτά σοβαρά. Μία 12χρονη δέχθηκε πυρά στον λαιμό και στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να εκφράζουν ελάχιστες ελπίδες επιβίωσης.

Η 18χρονη φερόμενη ως δράστης είχε σταματήσει να φοιτά στο σχολείο από την ηλικία των 14 ετών. Σύμφωνα την αστυνομία άρχισε να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα σε ηλικία 12 ετών. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η αστυνομία κλήθηκε πολλές φορές στο σπίτι της τα προηγούμενα χρόνια, λόγω σοβαρών ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Μάλιστα, σε παλαιότερο περιστατικό είχε τεθεί υπό υποχρεωτική ψυχιατρική αξιολόγηση. Σε έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, η αστυνομία είχε κατασχέσει πυροβόλα όπλα από το σπίτι, όπου διέμενε. Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν οι αρχές, τα όπλα επιστράφηκαν αργότερα στον νόμιμο κάτοχο, έπειτα από σχετικό αίτημα.

Την ημέρα της δολοφονίας, η μητέρα της δράστιδος δεν διέθετε ενεργή άδεια οπλοκατοχής, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια της 18χρονης. Άτομα από το κοινωνικό περιβάλλον της περιγράφουν τη δράστρια ως «ήσυχη» και απομονωμένη. «Την έβλεπες συχνά να κάθεται μόνη της σε μια γωνία», ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής.

