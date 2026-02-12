search
Πέθανε ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ, από τους κορυφαίους μεταπολεμικούς λογοτέχνες στην Ευρώπη

12.02.2026 00:56
Cees-Nooteboom

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη 11/2, ο εκδοτικός οίκος De Bezige Bij. Η χήρα του συγγραφέα ανέφερε πως απεβίωσε «στο αγαπημένο του νησί, τη Μενόρκα» της Ισπανίας, όπου είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των κορυφαίων μεταπολεμικών συγγραφέων στην Ευρώπη, ο Νόοτεμποομ κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία για τα μυθιστορήματα, τα ποιήματα και τις συλλογές διηγημάτων του.

Γεννημένος στις 31 Ιουλίου στη Χάγη, ο Νόοτεμποομ ταξίδευε συχνά και πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του σε Βερολίνο, Άμστερνταμ και Μενόρκα.

Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο Φίλιπ και οι άλλοι», εκδόθηκε το 1955, όμως έγινε διάσημος το 1980 με τις «Ιεροτελεστίες». Έγραψε πολλά δοκίμια και ποιήματα, ενώ εργάστηκε ως ανταποκριτής για αρκετές ολλανδικές εφημερίδες.

Το λογοτεχνικό του έργο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες.

