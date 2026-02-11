Οι αποκαλύψεις για τον Επστάιν προκαλούν παγκόσμιες αναταράξεις από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία

Ένας Γάλλος πολιτικός, φημισμένος ως πολιτιστικό είδωλο των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ένας Νορβηγός διπλωμάτης που έπαιξε ρόλο στις μυστικές συνομιλίες που οδήγησαν στις Συμφωνίες του Όσλο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ένας Σλοβάκος πρώην υπουργός με ισχυρές διασυνδέσεις που διετέλεσε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Τρεις εξέχοντες αξιωματούχοι, που ενεπλάκησαν με τον Τζέφρι Επστάιν – και δεν είναι οι μόνοι.

Ο Επστάιν, χρηματοδότης και καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης, συγκέντρωνε φίλους και συνεργάτες σε μια εκπληκτική ποικιλία τοποθεσιών, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Τώρα, αρκετοί από αυτούς υπονομεύονται από τις δυσάρεστες λεπτομέρειες των σχέσεών τους – μερικές μετά την καταδίκη του Επστάιν το 2008 – οι οποίες αποκαλύφθηκαν σε σχεδόν τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τζακ Λανγκ, ο οποίος κάποτε διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, ενός αναγνωρισμένου πολιτιστικού ιδρύματος στο Παρίσι, αφού οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι διερευνούν αναφορές ότι αυτός και η οικογένειά του είχαν οικονομικούς δεσμούς με τον Επστάιν.

Η Μόνα Γιούλ, η οποία ήταν πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ιορδανία και το Ιράκ, παραιτήθηκε μετά από αποκαλύψεις οικονομικών συναλλαγών μεταξύ αυτής και του συζύγου της και του Επστάιν. Ο Μίροσλαβ Λάιτσακ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ αυτού και του Επστάιν, στα οποία οι δύο άνδρες φαινόταν να αστειεύονται για νεαρές γυναίκες.

«Προφανώς, είχε ένα πολύ εκτεταμένο σύστημα», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στο τεράστιο δίκτυο επαφών του Επστάιν. «Αυτό τροφοδοτεί επίσης πολλές θεωρίες συνωμοσίας και οτιδήποτε άλλο».

Η φιλία μεταξύ του Επστάιν και του Πίτερ Μάντελσον, πρώην Βρετανού πρέσβη στην Ουάσινγκτον, έχει προκαλέσει τέτοια θύελλα αντιδράσεων που απείλησε να βυθίσει τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος τον διόρισε.

Εξέχουσες προσωπικότητες έχουν αναφερθεί σε αρκετές άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τις δουλειές τους, τη φήμη τους, ακόμη και να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή νομικών κατηγοριών. Όπως και με τη διαρροή κατόχων υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών στην υπόθεση των Panama Papers, η υπόθεση του Επστάιν έχει αποκαλύψει προνομιούχους πολιτικούς και κοινωνικούς κύκλους από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία.

Τόσα πολλά εξέχοντα ονόματα έχουν εμφανιστεί, μάλιστα, που σημαντικές παγκόσμιες προσωπικότητες έχουν νιώσει πίεση να αποκηρύξουν τους δεσμούς τους μαζί του. Μετά από αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Επστάιν συναντήθηκε με τον Δαλάι Λάμα, μια δήλωση που εκδόθηκε την Κυριακή εκ μέρους του εξόριστου πνευματικού ηγέτη του Θιβέτ ανέφερε ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ τον Επστάιν ούτε είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν να τον συναντήσει.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας απέρριψε ένα email από τον Επστάιν, στο οποίο φαινόταν να αναλαμβάνει την ευθύνη για την προσβλητική προσέγγιση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής κρατικής επίσκεψης στο Ισραήλ το 2017. Οι ισχυρισμοί του Επστάιν, ανέφερε η δήλωση, ήταν «λίγο περισσότερο από άθλιες σκέψεις ενός καταδικασμένου εγκληματία, οι οποίες αξίζουν να απορριφθούν με τη μέγιστη περιφρόνηση».

Ωστόσο, το αντιπολιτευόμενο Κόμμα του Κογκρέσου εκμεταλλεύτηκε την αναφορά για να υπονοήσει ότι ο Μόντι ήταν ευάλωτος στη χειραγώγηση από ξένα «τέρατα». Ένα ανώτερο στέλεχος του κόμματος, ο K.C. Venugopal, προέτρεψε τον πρωθυπουργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «μιλήσει προσωπικά για αυτές τις ανησυχητικές αποκαλύψεις».

Τα πολιτικά ξεκαθαρίσματα έχουν παίξει ρόλο στην αντίδραση σε άλλες χώρες. Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε τις αποκαλύψεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ του Επστάιν και του Εχούντ Μπαράκ, ενός πρώην πρωθυπουργού που υπήρξε σφοδρός επικριτής του Νετανιάχου.

«Η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Εχούντ Μπαράκ δεν υποδηλώνει ότι ο Επστάιν εργάστηκε για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το αντίθετο», έγραψε ο κ. Νετανιάχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 6 Φεβρουαρίου. «Κολλημένος στην εκλογική του ήττα πριν από δύο δεκαετίες», έγραψε, «ο Μπαράκ προσπαθεί επί χρόνια να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία».

Μιλώντας τον Δεκέμβριο, ο Μπαράκ επιβεβαίωσε ότι παρευρέθηκε σε γεύματα και δείπνα στην έπαυλη του Επστάιν στο Μανχάταν, αλλά είπε ότι δεν υπήρξε μάρτυρας ή δεν συμμετείχε σε καμία σεξουαλική κακοποίηση. «Τώρα λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε σχέση μαζί του», είπε.

Στη Σλοβακία, ο πρωθυπουργός Φίτσο χαρακτήρισε την οργή για τον Λάιτσακ ως επίθεση εναντίον του, λέγοντας ότι η παραίτηση του συμβούλου του θα στερούσε από τη χώρα «μια απίστευτη πηγή εμπειρίας στη διπλωματία». Ο Λάιτσακ δήλωσε στο Σλοβακικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Δεν μου προσφέρθηκαν ποτέ σεξουαλικές υπηρεσίες, δεν συμμετείχα ποτέ σε καμία, δεν ήμουν ποτέ μάρτυρας και δεν είχα ποτέ καμία πληροφορία γι’ αυτές».

Σχολιαστές στη Σλοβακία δήλωσαν ότι αυτές οι αρνήσεις ίσως να ενίσχυαν την αξιοπιστία του, δεδομένου του ύφους των email μεταξύ αυτού και του Επστάιν (σε ένα από αυτά, ο Λάιτσακ του είπε ότι όταν επρόκειτο για νέες γυναίκες, «το μοίρασμα είναι φροντίδα»).

Στη Νορβηγία, η αστυνομία έχει αρχίσει να ερευνά την Μόνα Γιούλ και τον σύζυγό της, Τεργέ Ρεντ-Λάρσεν, μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι στο ζευγάρι είχαν αφεθεί 10 εκατομμύρια δολάρια στη διαθήκη του Eπστάιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, δήλωσε ότι Γιουλ «έδειξε σοβαρή αποτυχία κρίσης». Ο δικηγόρος της δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «δεν αναγνωρίζει τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν».

Λίγες χώρες έχουν μείνει τόσο σοκαρισμένες από τις αποκαλύψεις όσο η Νορβηγία. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Θορμπγιόρν Γιάγκλαντ, η πριγκίπισσα Μέττε-Μάριτ και ο Μπόργκ Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών που τώρα διευθύνει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, βρίσκονται όλοι υπό έλεγχο για τις διασυνδέσεις τους. Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας συνέστησε την Τρίτη μια ανεξάρτητη επιτροπή για να διερευνήσει αυτούς τους δεσμούς.

Ο Κάρε Ρ. Άας, ο οποίος διετέλεσε πρέσβης της Νορβηγίας στο Ισραήλ, το Αφγανιστάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι οι αποκαλύψεις άφησαν τους διπλωμάτες σε «θλίψη και άγχος». Είπε ότι αναμένει ότι η Γιουλ και ο σύζυγός της θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη στα δικαστήρια.

«Κανένα έλεος στη Νορβηγία για τη διαφθορά και οι Νορβηγοί σε υψηλότερες θέσεις, όπως πολιτικοί και πρεσβευτές, δεν αποτελούν εξαίρεση», δήλωσε ο κ. Άας.

Στη Γαλλία, η υπόθεση του Τζακ Λανγκ θα αποτελέσει μια εμφανή δοκιμασία για το κόστος της συνεργασίας με τον Επστάιν. Σε μια παραγωγική καριέρα, ο Λανγκ πιστώνεται με τη δημιουργία δημοφιλών πολιτιστικών εκδηλώσεων και αρχιτεκτονικών ορόσημων. Σήμερα, στα 86 του χρόνια και συνταξιούχος από την πολιτική, έχει παραμείνει μια σεβαστή προσωπικότητα στη Γαλλία μέσω του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, του οποίου ηγείται από το 2013 και το οποίο προωθεί τον αραβικό πολιτισμό και τις αξίες.

Ο Λανγκ είναι περισσότερο μια προσωπικότητα λαογραφίας παρά κάποιος που φέρει πολιτικό βάρος, δήλωσε η Κριστίν Όκρεντ, μια ραδιοτηλεοπτική παραγωγός με έδρα το Παρίσι. Ωστόσο, είπε ότι «εκπροσωπεί τον γαλλικό πολιτισμό και ο Επστάιν πιθανότατα πίστευε ότι θα είχε πρόσβαση σε αυτόν μέσω αυτού».

Το όνομα του Λανγκ αναφέρθηκε περισσότερες από 600 φορές στα έγγραφα, με email που καταγράφουν γεύματα, δείπνα και επιχειρηματικές συμφωνίες, που χρονολογούνται από το 2012, όταν ο Λανγκ είπε ότι αυτός και ο Επστάιν γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού φίλου, τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Ο Επστάιν κατείχε από κοινού μια υπεράκτια εταιρεία με την κόρη του Λανγκ, Καρολάιν, το οποίο η κα Λανγκ είπε ότι ο Επστάιν ίδρυσε για να υποστηρίξει ανερχόμενους καλλιτέχνες, σύμφωνα με μια γαλλική ερευνητική ιστοσελίδα, το Mediapart. Ο Επστάιν άφησε επίσης στην Καρολάιν, μια παραγωγό ταινιών, 5 εκατομμύρια δολάρια στη διαθήκη του, σύμφωνα με το Mediapart.

Η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία της Γαλλίας δήλωσε ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του κΛανγκ και της κόρης του για «ξέπλυμα χρήματος από φορολογική απάτη». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λανγκ δήλωσε αγανακτισμένος: «Οι κατηγορίες εναντίον μου είναι αβάσιμες και θα το αποδείξω, παρά τον θόρυβο και την οργή των μέσων ενημέρωσης και των ψηφιακών δικαστηρίων».

