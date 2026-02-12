Σε κλοιό ο επικεφαλής της επιτροπής Λος Άντζελες 2028 – Μαζικές αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη «ροζ» μηνυμάτων με την Γκισλέιν Μάξγουελ

Πιέσεις να αποχωρήσει από τη θέση του δέχεται ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, Κέισι Γουάσερμαν, μετά τη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ παλαιών emails που αντάλλασσε με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφο του Τζέφρι Επστάιν, η οποία έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και trafficking.

Τα μηνύματα μεταξύ του Κέισι Γουάσερμαν – ο οποίος, πέρα από την προεδρία της LA28, είναι επίσης εξέχων ατζέντης στον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού – και της Μάξγουελ περιλαμβάνονταν στα εκατομμύρια εγγράφων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) την περασμένη εβδομάδα, σχετικά με την έρευνά του για τον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με το CNN, από αυτά προκύπτει ότι οι δύο τους αντάλλαξαν αρκετά προσωπικά μηνύματα το 2003, γεγονός που προκάλεσε εκκλήσεις από αξιωματούχους της πόλης να παραιτηθεί ο Γουάσερμαν.

LA Olympics boss Casey Wasserman’s racy emails with Ghislaine Maxwell while he was married revealed in Epstein files https://t.co/JuLnwZLMX2 pic.twitter.com/IW3O99hf9d — New York Post (@nypost) January 31, 2026

Τα «ροζ» μηνύματα του Γουάσερμαν στην Μάξγουελ

Σε μία ανταλλαγή μηνυμάτων τον Μάρτιο, ο Γουάσερμαν ρωτά τη Μάξγουελ: «Τι πρέπει λοιπόν να κάνω για να σε δω με ένα στενό δερμάτινο σύνολο;».

Σε άλλο email, με ημερομηνία 1 Απριλίου 2003, ο Γουάσερμαν, ο οποίος ήταν παντρεμένος εκείνη την περίοδο, λέει στη Μάξγουελ: «Πού είσαι; Μου λείπεις», πριν ζητήσει να κανονίσει ένα μασάζ.

Ο Γουάσερμαν δεν έχει κατηγορηθεί για ποινική παραβατικότητα σε σχέση με τον Επστάιν. Σε δήλωσή του, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για τις επικοινωνίες του με τη Μάξγουελ, προσθέτοντας ότι «ποτέ δεν είχε» προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Επστάιν.

Η Μάξγουελ, πρώην σύντροφος του Επστάιν, καταδικάστηκε για trafficking και άλλα εγκλήματα το 2021 και εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών. Ο Επστάιν πέθανε το 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Almost a year ago, during the Deathpact assault, I called out Wasserman for being involved with Epstein and I got death threats… Casey Wasserman was listed 80+ times in the Epstein files…. This company represents so many artists that I really hope find new representation…. pic.twitter.com/tove5uM1ip February 3, 2026

Παρότι ορισμένες πτυχές της σχέσης του Γουάσερμαν με τον Επστάιν ήταν ήδη γνωστές, τα email αποκαλύπτουν μια βαθύτερη και πολύ πιο στενή σχέση με τη Μάξγουελ από ό,τι είχε προηγουμένως γίνει γνωστό.

Ζητούν την παραίτησή του – Μαζικές αντιδράσεις

Οι επικοινωνίες του Γουάσερμαν με τη Μάξγουελ έλαβαν χώρα χρόνια πριν εκείνη καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα. Ωστόσο, τα μηνύματα μεταξύ των δύο απειλούν να δημιουργήσουν σημαντικό περισπασμό, καθώς το Λος Άντζελες προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους Αγώνες του 2028, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα αποφέρουν περίπου 13,6 δισ. και 17,6 δισ. δολαρίων σε πρόσθετο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για την περιοχή, και θα δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Αρκετοί τοπικοί αξιωματούχοι στο Λος Άντζελες έχουν καλέσει τον Γουάσερμαν να αποχωρήσει, περιγράφοντας το διακύβευμα των Ολυμπιακών Αγώνων ως υπερβολικά μεγάλο για να τεθεί σε κίνδυνο.

«Το Λος Άντζελες δεν μπορεί να εμπιστευτεί το οικονομικό μας μέλλον σε κάποιον που συνδέεται με τον Τζέφρι Επστάιν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ», ανέφερε ο ελεγκτής της πόλης, Κένεθ Μεχία, σε ανάρτησή του στο X, καλώντας τον Γουάσερμαν να «αναλάβει την ευθύνη και να παραιτηθεί».

Η δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες Μόνικα Ροντρίγκεζ, η οποία επίσης ζήτησε από τον Γουάσερμαν να αποχωρήσει, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Spectrum News ότι ήταν «απίστευτα απογοητευμένη» όταν έμαθε για τη στενή σχέση του Γουάσερμαν με τη Μάξγουελ, προσθέτοντας ότι αυτό «υπονομεύει πραγματικά την κληρονομιά αυτού που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν αυτοί οι Αγώνες».

Η επόπτρια της Κομητείας του Λος Άντζελες Τζάνις Χαν, η οποία επίσης ζήτησε την παραίτηση του Γουάσερμαν, δήλωσε ότι η αντίθεσή της στην ηγεσία του στη LA28 «δεν αφορά τη διαπόμπευσή του για τα παλαιότερα παραπτώματά του».

«Αφορά το μήνυμα που στέλνουμε στους επιζώντες του Επστάιν και στον κόσμο σχετικά με τις αξίες μας – ιδίως καθώς εργαζόμαστε για την καταπολέμηση οποιασδήποτε σεξουαλικής διακίνησης που συνδέεται με τους Αγώνες», είπε η Χαν στο CNN. «Ανησυχώ ότι η συνέχιση της ηγεσίας του Κέισι Γουάσερμαν σχεδόν εγγυάται ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες θα συνδεθούν σε μελλοντική δημοσιογραφική κάλυψη με τη σχέση του με έναν διαβόητο διακινητή ανθρώπων».

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι «κρίσιμο να είμαστε 100% προσηλωμένοι στο να λάμψει η πόλη μας και να διασφαλίσουμε ότι οι Αγώνες του 2028 θα είναι οι καλύτεροι στην ιστορία του Λος Άντζελες», χωρίς ωστόσο να φτάσει στο σημείο να ζητήσει την παραίτηση του Γουάσερμαν. Αντίθετα, η δήμαρχος πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ηγεσία της LA28 πρέπει να ληφθεί από το διοικητικό της συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες αναμένεται να συνεδριάσει άμεσα, προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Γουάσερμαν μετά τις αποκαλύψεις.

Διαβάστε επίσης:

Οι αποκαλύψεις για τον Επστάιν προκαλούν παγκόσμιες αναταράξεις από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία

Ο Τραμπ «επέμεινε» στις συνομιλίες με τον Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 31 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Gezani – Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές (Photos/Videos)