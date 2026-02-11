Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 31 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Gezani – Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές (Photos/Videos)

Θυελλώδεις άνεμοι άφησαν πίσω τους ένα τοπίο καταστροφής στη Μαδαγασκάρη, όπου ο τροπικός κυκλώνας Gezani σάρωσε τη νήσο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων, την ώρα που άλλοι τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται.

Δέκα οκτώ από τους θανάτους καταγράφηκαν στην Τοαμασίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του φτωχού νησιού του Ινδικού Ωκεανού, και δύο σε μια γειτονική περιοχή, ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνου και Καταστροφών (BNGRC).

🇲🇬 Un petit passage éclair pour solliciter votre aide.



Madagascar, et plus particulièrement la région de Tamatave, a été frappée par le cyclone tropical intense Gezani avec des rafales à 250 km/h.



Cette région est littéralement dévastée. Le peuple malgache a besoin d'aide… pic.twitter.com/RQePm27WUP — Titou 🇨🇵 (@AmeFrancaiseFR) February 11, 2026

«Αυτό που συνέβη είναι μια καταστροφή: Σχεδόν το 75% της πόλης Τοαμασίνα ισοπεδώθηκε», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της νήσου, ο συνταγματάρχης Μικέλα Ραντριανιρίνα.

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι στην Τοαμασίνα περιέγραψαν σκηνές χάους, καθώς ο κυκλώνας έφθασε στη χώρα αργά χθες το βράδυ. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο ισχυρούς ανέμους… Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι μεταλλικά, όμως τραντάχτηκαν βίαια», δήλωσε o Χαριμάνγκα Ραναΐβο.

Ο Gezani προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον 36 ανθρώπων. Περισσότεροι από 2.740 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους προληπτικά, αφού ο κυκλώνας έπληξε παράκτιες κοινότητες, προτού μετακινηθεί στην ενδοχώρα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν τουλάχιστον 6.870 άνθρωποι, ενώ ένα σύνολο 250.406 ανθρώπων θεωρούνται θύματα καταστροφής, σύμφωνα με το BNGRC.

Ο Gezani είναι ο δεύτερος κυκλώνας που πλήττει τη Μαδαγασκάρη φέτος, δέκα ημέρες αφού ο τροπικός κυκλώνας Fytia προκάλεσε 14 νεκρούς και πάνω από 31.000 εκτοπισμένους, σύμφωνα με το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Τα 270 χλμ/ώρα άγγιξαν οι ριπές του ανέμου – «Ξεκόλλησαν» στέγες σπιτιών

Στην κορύφωσή του, ο κυκλώνας Gezani συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους ταχύτητας περίπου 185 χλμ/ώρα, με τις ριπές να αγγίζουν τα 270 χλμ/ώρα, άνεμοι τόσο ισχυροί που «ξεκόλλησαν» στέγες και ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα.

Ενόψει της άφιξης του κυκλώνα, αξιωματούχοι έκλεισαν σχολεία και οργάνωσαν καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

🌀⚠️

ضرب الإعصار المداري الشديد "جيزاني" (GEZANI#) مدينة وميناء تواماسينا، الميناء الرئيسي لمدغشقر، محملاً برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 205 كم/ساعة (110 عقدة). #Toamasina #Madagascar 🇲🇬

pic.twitter.com/LumEKll4Xw — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) February 11, 2026

Το Εθνικό Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνου και Καταστροφών της Μαδαγασκάρης ανέφερε ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας στην Τοαμασίνα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι.

Cyclone Gezani.



School, offices and everything closed today.



📷Photos and vids from gym friends. pic.twitter.com/xr2Acz2oGw — Sozy (@SozyToditsara) February 11, 2026

Σπίτια κατέρρευσαν εξαιτίας των ανέμων, στέγες διαλύθηκαν και ολόκληρες γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστη σοβαρές ζημιές.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Ο Άντριου φέρεται να παρέδωσε απόρρητα οικονομικά έγγραφα στον Επστάιν

Επιμένει στα ευρωομόλογα ο Μακρόν: Η μετατροπή της Ευρώπης σε «ανεξάρτητη δύναμη» η λύση απέναντι στις «οικονομικές απειλές» Κίνας και ΗΠΑ

Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου για συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων