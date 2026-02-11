search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 21:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 20:30

Βρετανία: Ο Άντριου φέρεται να παρέδωσε απόρρητα οικονομικά έγγραφα στον Επστάιν

11.02.2026 20:30
prigipas-andrew

Νέα έγγραφα, που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου παρέδωσε απόρρητα έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν ήρθαν σήμερα στη δημοσιότητα, την ώρα που η βρετανική εισαγγελία δηλώνει ότι «είναι σε επαφή» με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτήν.

Σύμφωνα με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθυνόταν στον Αμερικανό παιδεραστή, στις 24 Δεκεμβρίου 2010, ο «Δούκας», δηλαδή ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, του έστειλε μια «απόρρητη έκθεση» που αφορούσε τις δυνατότητες επενδύσεων στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν.

Ο Άντριου ήταν εκείνη την εποχή ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, θέση που διατηρούσε από το 2001 μέχρι το 2011.

Άλλα έγγραφα, προερχόμενα και αυτά από τα αρχεία Επστάιν που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, υποδήλωναν ότι το 2010 ο Άντριου παρέδωσε στον Επστάιν αναφορές για τις επισκέψεις εργασίας που πραγματοποίησε στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ. Η αστυνομία του Γουίνδσορ, όπου κατοικούσε ο πρώην πρίγκιπας μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε τότε ότι «εξετάζει αυτές τις πληροφορίες».

Τα έγγραφα αυτά έρχονται να προστεθούν στις υποψίες που βάραιναν ήδη τον Άντριου, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της πρώτης γυναίκας που τον κατήγγειλε και η οποία αυτοκτόνησε το 2025. Μια δεύτερη γυναίκα ισχυρίζεται τώρα, μέσω του δικηγόρου της, ότι ο Επστάιν την είχε στείλει το 2010 στην Αγγλία για να συναντηθεί, για σεξουαλικούς σκοπούς, με τον Άντριου στο Ρόιαλ Λοτζ ενώ ένας Αμερικανός δικηγόρος έγραψε σε μια επιστολή, που βρέθηκε στους φακέλους Επστάιν, ότι μια πελάτισσά του αφηγήθηκε πως ο Επστάιν και ο Άντριου την εξανάγκασαν να έχει ερωτική επαφή στη Φλόριντα το 2006.

Σε μια σπάνια παρέμβασή του στην υπόθεση, ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε τη Δευτέρα ότι επαφίεται στον αδελφό του να απαντήσει στις κατηγορίες και ότι ο ίδιος είναι «έτοιμος να βοηθήσει την αστυνομία» αν του ζητηθεί.

Η βρετανική αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει πόσος χρόνος θα της χρειαστεί για να αποφασίσει αν έχει επαρκή στοιχεία για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα σε βάρος του Άντριου. Σύμφωνα με τον διευθυντή της εισαγγελίας Στίβεν Πάρκινσον, εισαγγελείς και αστυνομικοί του Γουίνδσορ «είναι σε επαφή» για την υπόθεση αυτή, την οποία χαρακτήρισε «περίπλοκη και ευαίσθητη».

Η εισαγγελία είναι επίσης σε επαφή με την αστυνομία του Λονδίνου, στο πλαίσιο της άλλης έρευνας που αφορά τον Πίτερ Μάντελσον, τον πρώην πρεσβευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Επστάιν. Και αυτός φέρεται ότι παρέδωσε στον Αμερικανό απόρρητα έγγραφα, την εποχή που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν. Την περασμένη Παρασκευή η αστυνομία ερεύνησε δύο κατοικίες του, στο Λονδίνο και το Γουίλτσιρ.

Ο Επστάιν, που αυτοκτόνησε το 2019 στο κελί του, σε μια φυλακή του Μανχάταν, ενώ ήταν υπόδικος για εμπορία ανθρώπων, εκμεταλλευόταν επί δεκαετίες τον πλούτο και τις διασυνδέσεις του για να καλλιεργήσει σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες σε όλον τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου για συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων

Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ρωσία: Νεκρός ο φύλακας (Video)

«Βάζαμε τα θρανία πίσω από την πόρτα»: Στους 10 οι νεκροί από το μακελειό στον Καναδά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Οι αποκαλύψεις για τον Επστάιν προκαλούν παγκόσμιες αναταράξεις από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία

netanyahu_trump_0910_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «επέμεινε» στις συνομιλίες με τον Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

madagascar-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 31 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Gezani – Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές (Photos/Videos)

mitsotakis erdofan agkyra 441- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα κομπολόγια, η ορχήστρα με ελληνικά τραγούδια και οι… πίτες: Τα παραλειπόμενα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

irakleio-3
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Πτώμα 40χρονου εντοπίστηκε με πολλαπλές μαχαιριές σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 21:35
EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

Οι αποκαλύψεις για τον Επστάιν προκαλούν παγκόσμιες αναταράξεις από τη Σκανδιναβία έως τη Νότια Ασία

netanyahu_trump_0910_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «επέμεινε» στις συνομιλίες με τον Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

madagascar-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 31 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Gezani – Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές (Photos/Videos)

1 / 3