«Βάζαμε τα θρανία πίσω από την πόρτα»: Στους 10 οι νεκροί από το μακελειό στον Καναδά

Δέκα άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους και 27 τραυματίστηκαν στο αιματηρό επεισόδιο, που σημειώθηκε χθες σε Γυμνάσιο στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Λίγο μετά τη 13.00 ένοπλη εισέβαλε στο Γυμνάσιο του Τάμπλερ Ριτζ και άνοιξε πυρ. Η δράστις εντοπίστηκε νεκρή στο σχολείο.

Footage shows people running to safety as a helicopter lands at a school where a shooter took the lives of at least nine people.



The shooting took place in Tumbler Ridge, a small town in British Columbia, Canada.



🔗 Read more: https://t.co/qdTKfPSALF pic.twitter.com/7X02BmK8nQ — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026

Τι ξέρουμε για τη δράστιδα

Καναδικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι πρόκειται για 18χρονη τρανς γυναίκα, ωστόσο η αστυνομία προς το παρόν δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα της.

Η κοινότητα του Τάμπλερ Ρίτζ, που αριθμεί μόλις 2.300 κατοίκους, είναι συγκλονισμένη από το αιματηρό περιστατικό.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πόσα από τα θύματα είναι ανήλικοι. Στο σχολείο αυτό του Τάμπλερ Ριτζ φοιτούν 160 μαθητές από την α’ γυμνασίου ως τη γ’ λυκείου, ηλικίας από 12 ως 18 ετών, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ακύρωσε το ταξίδι του στη Γερμανία, όπου θα συμμετείχε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Θα το ξεπεράσουμε »

«Θα το ξεπεράσουμε αυτό. Θα μάθουμε από αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή, είναι η ώρα να έρθουμε κοντά, όπως κάνουν πάντα οι Καναδοί σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτές τις φρικτές καταστάσεις, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να πενθούμε μαζί και να ωριμάζουμε μαζί», δήλωσε και προσπάθησε να συκγρατήσει τα δάκρυα του.

Πρόκειται για το δεύτερο αιματηρό περιστατικό που σημειώνεται στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Τον Απρίλιο του 2025 άνδρας έπεσε με το φορτηγό του πάνω σε πλήθος και σκότωσε 11 άτομα.

Ο Ντάριαν Κβιστ μαθητής στο Γυμνάσιο του Τάμπλερ Ριτζ εξήγησε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CBC ότι έκανε μάθημα την ώρα που τους ανακοινώθηκε ότι επιβλήθηκε lockdown στο σχολείο. Αρχικά δεν κατάλαβε αν πρόκειται για κάτι σοβαρό, μέχρι που άρχισε να λαμβάνει «φρικτές» φωτογραφίες από το μακελειό.

Έβαλαν θρανία και πάγκους πίσω από τις πόρτες

«Πήραμε θρανία και τα βάλαμε πίσω από τις πόρτες για περισσότερες από δύο ώρες», διηγήθηκε, μέχρι που τους οδήγησαν έξω από το κτίριο αστυνομικοί.

«Πιστεύαμε ότι τέτοιου είδους πράγματα δεν συμβαίνουν ποτέ», δήλωσε από την πλευρά της η μητέρα του Σέλι. «Δεν θα τον αφήσω λεπτό από τα μάτια μου τώρα», πρόσθεσε.

Ο Τζάρμπας Νορόνια, ο οποίος διδάσκει μηχανική αυτοκινήτων σχολείο είπε ότι ένας από τους μαθητές μπήκε στο γκαράζ και τους ενημέρωσε ότι άκουσε πυροβολισμούς. Η διευθύντρια του σχολείου,Στέισι Γκρούντμαν εμφανίστηκε μετά από λίγα δευτερόλεπτά, φωνάζοντας «lockdown».

Ο Νορόνια είπε ότι με τους μαθητές του έβαλαν μεταλλικούς πάγκους πίσω από την πόρτα. «Ήμασταν στο πιο ασφαλές σημείο του σχολείου. Αν κάποιος προσπαθούσε να μπει από την πόρτα του διαδρόμου, θα βγαίναμε από το γκαράζ στην αυλή».

Μετά από περίπου δύο ώρες η αστυνομία τους χτύπησε την πόρτα και τους ενημέρωσε ότι ο συναγερμός είχε λήξει.Τους οδήγησαν στο κέντρο αναψυχής του σχολείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι υπόλοιποι μαθητές και οι γονείς.



Δύο από τα θύματα εντοπίστηκαν σε οικία

Φτάνοντας στο σχολείο η αστυνομία εντόπισε 6 πτώματα συμπεριλαμβανομένης της δράστιδας. Ένα από τα θύματα υπέκυψε στα τραύματα του κατά τ μεταφορά του στο νοσοκομείο. Δύο, ακόμα, άτομα εντοπίστηκαν νεκρά σε οικία στο Τάμπλερ Ριτζ. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι θάνατοι τους συνδέονται με το αιματηρό περιστατικό.

Τον Απρίλιο του 2020 ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό ο οποίος οδηγούσε ένα όχημα στο οποίο είχε τοποθετήσει διακριτικά της αστυνομίας πυροβόλησε και σκότωσε 22 ανθρώπους στη διάρκεια 13 ωρών στη Νέα Σκωτία του Καναδά, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

Το χειρότερο μακελειό σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του Καναδά σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 1989, όταν ένοπλος σκότωσε 14 φοιτήτριες και τραυμάτισε άλλες 13 στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ στο Κεμπέκ, προτού αυτοκτονήσει.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα σχεδόν καμία πληροφορία για τον δράστη του μακελειού στην πόλη Τάμπλερ Ριτζ, πέρα από το γεγονός ότι περιγράφεται ως μία γυναίκα – πιθανόν μια ασυνήθιστη εξέλιξη καθώς τέτοιου είδους μαζικές επιθέσεις διαπράττονται συνήθως από άνδρες.

Στην προειδοποίηση της αστυνομίας για την παρουσία ενός ενεργού δράστη αυτός περιγράφεται ως «μία γυναίκα που φορά φόρεμα και έχει καστανά μαλλιά».

Διαβάστε επίσης

Αποκάλυψη Jerusalem Post: Νετανιάχου, Γκάλαντ και IDF δεν επικοινώνησαν επί ένα 4ωρο κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Σοκ στη Βραζιλία: Συνελήφθη πιλότος που βίαζε παιδιά και διακινούσε πορνογραφικό υλικό – Έπαιρνε «άδεια» από τις γιαγιάδες τους

Χάος στο τουρκικό κοινοβούλιο: Η «κατάληψη» της αντιπολίτευσης στο βήμα ομιλητών και το άγριο ξύλο (Video)