Ο Ολυμπιακός κυνηγά το 4ο ευρωπαϊκό του αστέρι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό της T-Center Arena στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.

Μετά την επιβλητική του νίκη επί της Φενέρ, θα μπει στον τελικό της Euroleague απέναντι στην «βασίλισσα» με τον τίτλο του φαβορί που εξάλλου είχε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, κατά την οποία τερμάτισαν και πρώτοι στην βαθμολογία.

Η ομάδα του Γ. Μπαρτζώκα μπαίνει στον τελικό με 14.000 θεατές του στην κερκίδα και χωρίς απουσίες, την ώρα που η Ρεάλ εκτός από τον Ταβάρες, έχει χάσει και τον Γκαρούμπα από τον σημερινό τελικό.

