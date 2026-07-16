Marfin: «Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας», καταγγέλλει ο συνήγορος της 46χρονης 

Takeaways by to pontiki AI Η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στη Βρετανία για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα.

Ο δικηγόρος της δηλώνει πως η εντολέας του είναι αθώα και έχει ήδη συναινέσει στην έκδοσή της.

Ο συνήγορος καταγγέλλει την παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών της κατηγορούμενης, καθώς δεν έχει εκδοθεί σχετική εισαγγελική διάταξη.

Παράλληλα, ο δικηγόρος επικρίνει κυβερνητικά στελέχη για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και ανακοινώνει τη λήψη νομικών μέτρων κατά των μέσων ενημέρωσης.

Ζητείται η άμεση απόσυρση όλων των αναρτήσεων που προσβάλλουν το τεκμήριο αθωότητας και την προσωπικότητα της κατηγορούμενης και των οικείων της.

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Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Ο δικηγόρος της Κώστας Παπαδάκης τονίζει ότι η πελάτισσα του δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση στην άφιξη της. «Όπως είναι γνωστό, η κατηγορούμενη δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα και δήλωσε στο αρμόδιο Αγγλικό δικαστήριο τη συναίνεσή της. Συνεπώς η όποια καθυστέρηση άφιξής της στη χώρα δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη. Κατά συνέπεια μέχρι τότε ούτε νομιμοποιούμαι να ενεργώ για λογαριασμό της, ούτε και έχω πρόσβαση στη δικογραφία για να γνωρίζω την υπόθεση».

Ο Κώστας Παπαδάκης τονίζει ότι είναι παράνομη η δημοσιοποίηση του ονόματος και η αναπαραγωγή των φωτογραφιών τους. «Από όσα όμως έρχονται σε γνώση μου από Μ.Μ.Ε. και Μ.Κ.Δ. και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα εξής :Σε πληθώρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων γίνεται αναφορά και ευρεία αναπαραγωγή ονομάτων και δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αφορούν την κατηγορουμένη και πρόσωπα του περιβάλλοντος της. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και τον αναμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη, η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορουμένων. Συνεπώς με τον με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορουμένης, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα όσων άλλων εμφανίζονται πληροφορίες συνδετικές με αυτήν. Υπενθυμίζω ότι η κατηγορούμενη είναι μητέρα ανηλίκου παιδιού 4 ετών».

«Δυστυχώς, όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρακτική αυτή δεν έχει αποδοκιμασθεί από κανέναν αρμόδιο κυβερνητικό και θεσμικό παράγοντα ή Ανεξάρτητη Αρχή, ούτε έχει γίνει γνωστό αν έχει απασχολήσει αυτεπαγγέλτως, όπως επιβάλλεται, τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Αντίθετα, Υπουργοί και παράγοντες της κυβέρνησης, εκφράζουν ανενόχλητοι εκτιμήσεις και στοιχήματα για μια ποινική δικογραφία που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, παραπληροφορούν και παρεμβαίνουν ανεπίτρεπτα στη λειτουργία της θεσμικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Και αυτές ενθαρρύνουν, αν όχι αποσκοπούν, σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα και τοποθετήσεις. Μία από τις πρώτες προτεραιότητές μου θα είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών με όλα τα νόμιμα μέσα για την προστασία της προσωπικότητάς της και φυσικά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η υπερασπιστική μου προοπτική προσβλέπει πάντα στη δημοσιότητα κάθε υπόθεσης που έχει δημόσιο ενδιαφέρον ως μέσου ανάδειξης και αντιμετώπισης των νομικών και επικοινωνιακών αυθαιρεσιών με σεβασμό στα θύματα της ΜARFIN και τις οικογένειές τους, αλλά και με σεβασμό στην αλήθεια και στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που πλήττονται άμεσα και έμμεσα με την επιχειρούμενη επικοινωνιακή εκστρατεία. Οι παραβιάσεις των παραπάνω δεν θα γίνουν άλλο ανεκτές. Ήδη τα δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις που έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο για την κατηγορουμένη και οικεία της πρόσωπα καταγράφονται και αξιολογούνται προκειμένου να ακολουθήσει η νομική τους αντιμετώπιση. Και αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών. Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και για αυτό δρουν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ», συμπληρώνει.

Ο Κώστας Παπαδάκης ζητά να κατέβουν δημοσιεύματα που αναπαράγουν τα στοιχεία της 46χρονης. «Κατόπιν αυτού θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους σχετικούς φορείς να μην αναπαράγουν και να καταργήσουν άμεσα κάθε ανάρτηση και δημοσίευμα που περιέχει φωτογραφίες και αναφορά σε ονόματα και δεδομένα σχετικά με τα παραπάνω πρόσωπα και να είναι προσεκτικά στις πληροφορίες που αναπαράγουν για τη δικογραφία, τον έλεγχο των πηγών της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας τους. Η τροφή στον υπόκοσμο του διαδικτύου και στους κάθε είδους σκοπιμότητας συκοφάντες παρακαλώ να σταματήσει τώρα. Και είναι κάτι που θα συμβάλει στη νηφάλια προσέγγιση της υπόθεσης και θα εκτιμηθεί».

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