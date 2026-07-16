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16.07.2026 20:59

«Δυστυχώς μου την έκανες»: Συγκλονισμένος ο Τζώνυ Θεοδωρίδης από τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε

16.07.2026 20:59
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Λορέντζο Καριέρε

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Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του πρόωρου θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 15/7, σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ανάμεσα σε εκείνους που τον αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν ο Τζώνυ Θεοδωρίδης. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του φίλου του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, συνοδεύοντάς τη με μία φωτογραφία του εκλιπόντος.

«Ήθελα να μάθω ότι είναι ψέμα ρε αδερφέ μου… Δυστυχώς μου την έκανες. Δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ… Σ’ αγαπώ πολύ, γεια», έγραψε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης.

Το Σάββατο το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε

Με μία ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Λορέντζο Καριέρε και ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον φίλο του: «Να ξέρεις, κουμπάρε μου, πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει».

Ο ίδιος γνωστοποίησε επίσης τις λεπτομέρειες για την κηδεία, η οποία θα τελεστεί το Σάββατο, 18/7, στο Παλαιό Ψυχικό.

«Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό», ανέφερε στην ανάρτησή του.

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