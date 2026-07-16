«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Έψαχνε να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον», λέει ο 92χρονος για τον υπάλληλο βενζινάδικου στη Βούλα που τον περιέλουσε με πετρέλαιο (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τετάρτη, 15/7, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Καραμανλή στη Βούλα, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με εργαζόμενο του πρατηρίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 52χρονος υπάλληλος περιέλουσε τον 92χρονο με πετρέλαιο, μετά από διαφωνία που προηγήθηκε για το ποσό της πληρωμής.

Ο ηλικιωμένος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Ο ίδιος, μιλώντας στο Mega, εξέφρασε την απορία του για την αντίδραση του υπαλλήλου, αναφερόμενος στη διαφορά που φέρεται να υπήρχε στο ποσό.

«Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Τι έψαχνε να πάρει; Να πάρει ενάμιση ευρώ επιπλέον; Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο, όχι κατ’ εμέ. Δεν έχω, του λέω. Μου ζητάς πέντε ευρώ, του λέω. Δεν έχω να σου δώσω πέντε ευρώ», είπε ο 92χρονος στο Mega.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν ο άνδρας επισκέφθηκε το πρατήριο προκειμένου να προμηθευτεί πετρέλαιο σε μπιτόνι. Μετά τη διαφωνία που προέκυψε για την πληρωμή, ο 92χρονος φέρεται να αποφάσισε να αφήσει το μπιτόνι και να αποχωρήσει από το σημείο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο υπάλληλος τον ακολούθησε μέχρι τη στάση λεωφορείου, όπου τον περιέλουσε με πετρέλαιο, με μέρος της ποσότητας να καταλήγει στο πρόσωπό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον ηλικιωμένο, ο οποίος αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο 52χρονος υπάλληλος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Διαβάστε επίσης:

Ταξίδεψε στην Κρήτη από τη Γερμανία για να κακοποιήσει την πρώην του – Την παρακολουθούσε από email

Κυψέλη: ΤΕΕ και νέα μελέτη έφεραν οι πιέσεις – Έλεγχος κτιρίων για ζημιές, ανησυχία για τα μπαζωμένα ρέματα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου – Σηκώθηκαν και εναέρια, μήνυμα του 112 στους κατοίκους (Video)











