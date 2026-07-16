Κυψέλη: ΤΕΕ και νέα μελέτη έφεραν οι πιέσεις – Έλεγχος κτιρίων για ζημιές, ανησυχία για τα μπαζωμένα ρέματα

Takeaways by to pontiki AI Η εμφάνιση ρωγμών σε περίπου 200 κατοικίες στην Κυψέλη, λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους για τη στατική επάρκεια των κτιρίων τους.

Οι εργασίες εκσκαφής έχουν διακοπεί προσωρινά, καθώς εντοπίστηκαν αχαρτογράφητα γεωλογικά στοιχεία, όπως παλιά ρέματα και μαλακό έδαφος, που δυσχεραίνουν το έργο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε γραπτές εγγυήσεις για τη στατική ασφάλεια των κτιρίων και τη διενέργεια ανεξάρτητων ελέγχων από δημόσιους επιστημονικούς φορείς.

Η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και δεσμεύεται για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

Ειδική επιστημονική ομάδα αναμένεται να παραδώσει πόρισμα εντός δεκαπέντε ημερών για την ασφαλή επανεκκίνηση των εργασιών.

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Παραμένει η ανησυχία κατοίκων και φορέων για τις ζημιές σε κτίρια της Κυψέλης που παρατηρήθηκαν μετά την έλευση του μετροπόντικα για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό. Αν και αρχικά η Ελληνικό Μετρό είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια, μετά την κινητοποίηση και ύστερα από σύσκεψη με τον υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών Νίκο Ταχιάο, αποφασίστηκε να οριστούν ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για να ελέγξουν τα κτίρια αλλά και να εκπονηθεί μελέτη πριν ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας να δουλεύει κάτω από τους δρόμους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο ορισμός ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, καθώς και την εκπόνηση ειδικής γεωτεχνικής μελέτης πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, λόγω των προβλημάτων στην περιοχή μετά την διέλευση του TBM (μετροπόντικα) «ΝΙΚΗ».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό η σύσκεψη έγινε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέματα αφενός την αντιμετώπιση των ζημιών που παρατηρήθηκαν σε διαμερίσματα της Κυψέλης μετά την διέλευση του TBM (μετροπόντικα) «ΝΙΚΗ» και αφετέρου την ασφαλή επανέναρξη της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4.

Είχε προηγηθεί συνάντηση μηχανικών της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», και της αναδόχου κοινοπραξίας, υπό τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας κ.κ. Χρήστο Καραδήμα και Χρήστο Φαφούτη, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, συνεργάτες του και εκπροσώπους των ενοίκων των επηρεασθέντων κτιρίων. Στη διάρκειά της και σε εποικοδομητικό κλίμα, τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ενημέρωσαν τους συνομιλητές τους για τα πραγματικά περιστατικά στην διέλευση από την περιοχή της Κυψέλης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθεί το έργο και άκουσαν τις απόψεις τους.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό αποφασίστηκαν:

1. Η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» θα αιτηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, τον ορισμό πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τα κτίρια και τα διαμερίσματα στα οποία έχουν εμφανισθεί ζημίες και θα εκδώσουν σχετικά πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών. Η σχετική δαπάνη δεν θα βαρύνει τους ιδιώτες.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να υπάρξει και η τεκμηριωμένη γνώμη τρίτων προς το έργο ειδικών, ώστε να εδραιωθεί η αίσθηση ασφαλείας των ενοίκων και να επιβεβαιωθεί η επάρκεια των αποκαταστάσεων τις οποίες υποχρεούται από την σύμβασή της να εκτελέσει -και εκτελεί ήδη όπου έχει ζητηθεί- η ανάδοχος κοινοπραξία. Στη διάθεση των πραγματογνωμόνων θα τεθούν όλα τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί εφόσον θεωρηθούν απαραίτητα για το έργο τους.

2. Προκειμένου στις αμέσως προσεχείς εβδομάδες να επανεκκινήσουν οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας, εκπονείται για λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας μελέτη των συνθηκών διάτρησης και των ιδιαίτερων γεωτεχνικών συνθηκών από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Τα πορίσματα και η μεθοδολογία της σχετικής έκθεσης θα παρουσιαστούν πριν από την έναρξη των εργασιών, ώστε να υπάρξει δημόσια πληροφόρηση σχετικά με τα επιπρόσθετα μέτρα που υιοθετούνται για την πλήρη ασφάλεια των υπερκείμενων κατασκευών και των χρηστών τους, στο ιδιαίτερο γεωτεχνικό περιβάλλον στο οποίο εξελίσσεται σε αυτήν τη φάση, το έργο της Γραμμής 4.

«Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. διαβεβαιώνει για μία ακόμη φορά, ότι τα στελέχη της εταιρίας και οι επιλεγέντες κατά περίπτωση ανάδοχοι των μελετών και των έργων της, διαθέτουν στο ακέραιο την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση έργων αστικού σιδηροδρόμου και στα πιο δυσμενή περιβάλλοντα, ενώ και στα συμβατικά τεύχη υιοθετούν τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα για θέματα ασφαλείας και για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Παράλληλα, βασική μέριμνα της εταιρίας αποτελεί και η θεμελίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ασφάλεια και την ποιότητα των έργων.» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Καρύδης: Χειρότερο και από σεισμό το φαινόμενο με τις ρωγμές

Εν τω μεταξύ, τις ιδιαιτερότητες του φαινομένου με την εμφάνιση ρωγμών σε κτίρια της Κυψέλης, κάτω από τα οποία πέρασε ο μετροπόντικας για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών Παναγιώτης Καρύδης.

Ο καθηγητής του ΕΜΠ, μιλώντας στο ΕΡΤΝews εξήγησε ότι το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη και, υπό αυτή την έννοια, μπορεί να θεωρηθεί χειρότερο από έναν σεισμό, καθώς δεν πρόκειται για ένα στιγμιαίο γεγονός αλλά για μια διαδικασία της οποίας η εξέλιξη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτίριο. Εδώ, όμως, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Σύμφωνα με τις έως τώρα αναφορές, ρωγμές έχουν εμφανιστεί σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες, με το πρόβλημα να αφορά συνολικά περίπου 200 κατοικίες και ισάριθμες οικογένειες. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη στατική επάρκεια των κτιρίων τους και ζητούν άμεσους, ολοκληρωμένους και ανεξάρτητους ελέγχους.

«Να μην κλείσουν βιαστικά οι ρωγμές, να δούμε και τα μπαζωμένα ρέματα»

Ο κ. Καρύδης επισήμανε ότι οι εργασίες επισκευής δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν προτού διαπιστωθεί ότι έχει σταματήσει η εξέλιξη του φαινομένου. Διαφορετικά, όπως προειδοποίησε, υπάρχει κίνδυνος οι ρωγμές να εμφανιστούν ξανά ακόμη και λίγες ημέρες μετά την αποκατάστασή τους. «Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου. Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρωγμές και μετά από μία εβδομάδα εμφανιστούν ξανά», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της Κυψέλης, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή υπάρχουν μπαζωμένα ρέματα, μαλακό έδαφος και υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την ηλικία αρκετών οικοδομών και την καταπόνησή τους από προηγούμενους σεισμούς, αυξάνουν την ευαισθησία των κτιρίων.

«Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί, όπως στη Φωκίωνος Νέγρη και την Ευελπίδων, που παλαιότερα κατέβαζαν νερά από τα Τουρκοβούνια. Το γεγονός ότι οι πολυκατοικίες είναι καταπονημένες οφείλεται και στο μαλακό έδαφος, στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και στους διάφορους σεισμούς», εξήγησε.

«Τα παράθυρα σφήνωσαν όταν πέρασε ο μετροπόντικας»

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ιδιοκτήτριας διώροφης κατοικίας στην Κυψέλη, η οποία παρουσίασε εκτεταμένες ρωγμές μετά τη διέλευση του μετροπόντικα.

Όπως ανέφερε, το σπίτι της παραμένει όρθιο εδώ και περίπου έναν αιώνα, έχοντας αντέξει σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα, αλλά δεν άντεξε, όπως είπε, την ανθρώπινη παρέμβαση. «Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Το εσωτερικό του σπιτιού έχει αντίστοιχες ρωγμές με αυτές στο εξωτερικό μέρος. Τα παράθυρα έχουν σφηνώσει από την πρώτη ημέρα που πέρασε ο μετροπόντικας», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε ότι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας Άβαξ την αντιμετώπισαν ως μία «ατυχή» περίπτωση κατοίκου της Κυψέλης, ενώ τόνισε ότι οι πληγέντες ζητούν νέες γεωτεχνικές και στατικές μελέτες, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις.

Γραπτές εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ζητά ο Δούκας

Για το ζήτημα των ρηγματώσεων πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο δημαρχιακό μέγαρο της πλατείας Κοτζιά ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στη διοίκηση και σε στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», παρουσία εκπροσώπων των κατοίκων.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα αφορά περίπου 200 κατοικίες και 200 οικογένειες.

Ο δήμαρχος παρουσίασε τρία βασικά αιτήματα προς την «Ελληνικό Μετρό» και την ανάδοχο εταιρεία.

Το πρώτο είναι να δοθούν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια όλων των κτιρίων που έχουν παρουσιάσει ζημιές και να πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι από ανεξάρτητο δημόσιο επιστημονικό φορέα. Το δεύτερο αφορά την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Το τρίτο αίτημα σχετίζεται με τη συνέχιση των εργασιών για τη Γραμμή 4, οι οποίες, όπως τόνισε ο Χάρης Δούκας, θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά υπό συνθήκες ασφάλειας.

«Θέλουμε τη Γραμμή 4 του Μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις», δήλωσε.

Οι εργασίες εκσκαφής στην περιοχή της Κυψέλης έχουν προς το παρόν διακοπεί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, ήταν γνωστό εξαρχής ότι η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερες γεωλογικές δυσκολίες λόγω των παλαιών ρεμάτων και της σύστασης του υπεδάφους.

Για την παρακολούθηση του έργου έχουν εγκατασταθεί περίπου 3.000 αισθητήρες στον μετροπόντικα και στην ευρύτερη περιοχή. Οι μετρήσεις που καταγράφηκαν οδήγησαν σε δύο προηγούμενες προσωρινές διακοπές των εργασιών, ενώ πλέον η εκσκαφή έχει σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η επιστημονική αξιολόγηση του προβλήματος.

Η «Ελληνικό Μετρό» έχει αναθέσει τη διερεύνηση των συνθηκών σε ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ομάδα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να προτείνουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο μετροπόντικας. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες.

Ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι έχουν ήδη εκδοθεί γραπτές βεβαιώσεις στατικής επάρκειας για ορισμένα από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, έπειτα από αιτήματα των ιδιοκτητών. Ο Δήμος, ωστόσο, ζητά να δοθούν αντίστοιχες διαβεβαιώσεις για το σύνολο των πληγέντων ακινήτων.

«Εμείς θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφως ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει. Ζητάμε, επίσης, να υπάρξει ένας ανεξάρτητος δημόσιος επιστημονικός φορέας, ο οποίος θα πιστοποιήσει επιπρόσθετα ότι τα κτίρια είναι στατικά εντάξει, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κοιμούνται εκεί», τόνισε.

Μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων, στη διοίκηση της «Ελληνικό Μετρό» και στους εκπροσώπους των κατοίκων, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να οριστεί συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνίας από την πλευρά της «Ελληνικό Μετρό», το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους πληγέντες κατοίκους για την καταγραφή των ζημιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Κάπως έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την ανάθεση σε δημόσιο επιστημονικό φορέα για ανεξάρτητο έλεγχο τόσο των κατοικιών όσο και της εξέλιξης των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό στην Κυψέλη. Η απόφαση ελήφθη σε μια προσπάθεια να δοθούν αντικειμενικές απαντήσεις στις ανησυχίες των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν διαβεβαιώσεις από έναν ανεξάρτητο οργανισμό ότι τα σπίτια τους παραμένουν ασφαλή, παρά τις επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις της εταιρείας του Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες σχετικά με τις επιπτώσεις των εργασιών στην περιοχή. Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό, της αναδόχου κοινοπραξίας και αντιπροσωπεία κατοίκων, επιχειρώντας να βρεθεί κοινός τόπος απέναντι στην έντονη ανησυχία που επικρατεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, περίπου 200 διαμερίσματα, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Κυψέλης, εμφανίζουν προβλήματα που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ενοίκους και τους ιδιοκτήτες. Έτσι μετά και από εισήγηση του Χ. Δούκα, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατοίκων και εταιρείας εξετάζεται η ανάθεση του ελέγχου είτε στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) είτε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε δεκαπέντε ημέρες ώστε να ξεκινήσει η ανεξάρτητη αξιολόγηση των δεδομένων.

Μέχρι τότε οι εργασίες της Γραμμής 4 έχουν προσωρινά διακοπεί, καθώς κατά τη διάνοιξη της σήραγγας εντοπίστηκαν υπόγειες δομές και γεωλογικά χαρακτηριστικά που δεν είχαν καταγραφεί στις αρχικές μελέτες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αχαρτογράφητα ρέματα, παλιά πηγάδια, εγκαταλελειμμένοι βόθροι και συμπυκνωμένα εδάφη, γεγονός που υποχρεώνει τους μηχανικούς να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό του έργου πριν συνεχιστούν οι εργασίες. Η εταιρεία κατά τη σύσκεψη επανέλαβε ότι δεν προκύπτει ζήτημα ασφάλειας για τις κατοικίες και διαβεβαίωσε πως κάθε ζημιά που τυχόν αποδειχθεί ότι συνδέεται με την εκτέλεση του έργου θα αποκατασταθεί πλήρως.

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