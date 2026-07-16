Φάληρο: Τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο, τραυματίστηκε ανήλικο κοριτσάκι και η γιαγιά του

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 16/7, στο Φάληρο, όπου τραμ συγκρούστηκε με τρίκυκλο όχημα με συνέπεια τον τραυματισμό ενός ανήλικου κοριτσιού και της γιαγιάς του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ατύχημα έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αιόλου, ενώ στο τρίκυκλο επέβαιναν μέλη μίας οικογένειας, και συγκεκριμένα δύο ενήλικες και ένα κοριτσάκι.

Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το όχημά τους συγκρούστηκε με συρμό του τραμ, με συνέπεια τον τραυματισμό του παιδιού, αλλά και της γιαγιάς του. Ο πατέρας του κοριτσιού, που επίσης επέβαινε στο τρίκυκλο, δεν τραυματίστηκε.

Η κατάσταση και των δυο τραυματιών, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Το παιδί διακομίζεται στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ενώ η γιαγιά του στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Σημειώνεται ότι, λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.

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