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16.07.2026 20:00

Η Volkswagen παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο αμιγώς ηλεκτρικό ID. Cross

16.07.2026 20:00
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Η Volkswagen παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο ID. Cross, το αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV που εντάσσεται στη νέα γενιά μικρών και compact μοντέλων της μάρκας. Θα διατίθεται με τρία επίπεδα ισχύος, 116 ίππων ή 135 ίππων ή 211 ίππων, καθώς και με δύο μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 37 kWh και 52 kWh. Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως τα 427 χιλιόμετρα, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Το νέο ID. Cross έχει μήκος 4.15μ., πλάτος 1.79 μ. και ύψος 1.58μ, ενώ το μεταξόνιό του ανέρχεται σε 2.60μ. Ο κύριος χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 475 λίτρων, δηλαδή 20 λίτρα περισσότερα από το T-Cross. Κάτω από το μεταβλητό δάπεδο υπάρχει επιπλέον αποθηκευτικός χώρος, ικανός να φιλοξενήσει έως και δύο κιβώτια ποτών. Παράλληλα, κάτω από το εμπρός καπό βρίσκεται πρόσθετος χώρος αποσκευών, το λεγόμενο frunk, χωρητικότητας 25 λίτρων, κατάλληλος για το καλώδιο φόρτισης και μικρότερα αντικείμενα.

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης AC σε οικιακό wallbox ή δημόσιο σταθμό φόρτισης είναι 11 kW. Η μπαταρία των 37 kWh υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW και μπορεί να φορτιστεί από 10% σε 80% σε περίπου 23 λεπτά. Η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh υποστηρίζει φόρτιση DC έως 105 kW και ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε περίπου 24 λεπτά, με ιδιαίτερα σταθερή καμπύλη φόρτισης. Η βασική έκδοση με την μπαταρία των 37 kWh στην Γερμανία ξεκινάει από τα 27.995 ευρώ.

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