Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ – Έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες του, τις οποίες γνώριζε ήδη

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Σε άλλο επίπεδο η εφευρετικότητα υπαλλήλου του Λευκού Οίκου, μόνο που τον… τσάκωσαν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

White House press secretary Karoline Leavitt tells @edokeefe the White House teleprompter operator who allegedly made nearly $100,000 from online bets placed on President Trump's speeches will be put on unpaid administrative leave at the president’s direction.



“The White House… pic.twitter.com/D5iqIB3AOl — CBS News (@CBSNews) July 16, 2026

Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.

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