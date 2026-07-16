Πλατφόρμα με AI για τον εντοπισμό της αισχροκέρδειας και κόμμα νέας εποχής: Το σχέδιο Τσίπρα

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Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από διαδικτυακή συζήτηση με μέλη του κόμματος μέσω της πλατφόρμας myELAS.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις της παράταξης, δίνοντας έμφαση στις παρεμβάσεις για την ακρίβεια, στον έλεγχο της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος, αλλά και στη νέα οργανωτική φιλοσοφία του κόμματος.

Ψηφιακό εργαλείο με AI για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά

Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την καταγραφή και τον εντοπισμό φαινομένων αισχροκέρδειας, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται ο Αλέξης Τσίπρας.

Το εργαλείο, όπως ανέφερε, δημιουργείται από το Ινστιτούτο «Αλέξης Τσίπρας» και θα επιτρέπει «τη δυνατότητα να καταγράφεται η τιμή ενός προϊόντος σε κάθε φάση και διαδικασία», ώστε «να είναι εμφανές το περιθώριο κέρδους» και «να έχει την δυνατότητα το κράτος να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνει υπερβολικά περιθώρια».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να αποτελέσει «ένα εργαλείο που με την βοήθεια του ΑΙ θα μπορούσε να λειτουργήσει, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση και το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο», καθώς, όπως τόνισε, με αυτόν τον τρόπο «θα ξέρουμε σε πιο ακριβώς στάδιο πρέπει να εστιάσουμε για να περιορίσουμε την αισχροκέρδεια».

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» του Ινστιτούτου, το οποίο αφορά στην ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των δημόσιων έργων. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «τα τελευταία 6 χρόνια έχει δώσει από 12 δις σε απευθείας αναθέσεις και πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ σε κλειστούς διαγωνισμούς».

Η πρόταση της ΕΛΑΣ για φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα

Για το ζήτημα της ακρίβειας συνολικά, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει την αντίληψη πως κοινωνικά προσανατολισμένες πολιτικές δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

«Επιχειρεί για άλλη μια φορά η κυβερνητική προπαγάνδα να θέσει στον δημόσιο διάλογο στρεβλές αποτιμήσεις για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι καμία πρόταση η οποία έχει κοινωνική στόχευση δεν είναι εφικτή. Δεν είναι εφικτή. Εφικτό είναι μονάχα να μειώνουμε φοροαπαλλαγές σε πολύ πλούσιους. Εφικτό είναι μονάχα να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα καρτέλα να διαμορφώνουν την οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά δεν είναι εφικτό να κάνεις κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες όμως έχουν κοινωνική στόχευση», τόνισε.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η πρόταση της ΕΛΑΣ για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω εγγυημένης ελάχιστης ποσότητας ρεύματος σε χαμηλότερη τιμή.

«Η πρότασή μας για εγγυημένη ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με προσιτή οικονομική τιμή θα μειώσει το κόστος του λογαριασμού ρεύματος περί το 30%. Αυτό που προτείνουμε δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά μιλάει για την δυνατότητα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον προβλέπει για σταθερά μακροχρόνια συμβόλαια ανάμεσα στους παρόχους ενέργειας και στους παραγωγούς ΑΠΕ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε με αυτά τα σταθερά συμβόλαια να μην επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις στην αγορά. Έχουμε μελετήσει ότι αν αυτό υπήρχε διαχρονικά θα είχαμε τη δυνατότητα για μείωση του κόστους κατά 30% για κάθε νοικοκυριό», δήλωσε.

Ένα «υβριδικό κόμμα» με οριζόντια συμμετοχή

Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών σχετικά με τη δομή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη λογική πίσω από το νέο οργανωτικό μοντέλο του κόμματος, και τι σημαίνει στην πράξη το «υβριδικό κόμμα».

Όπως εξήγησε, οι πολίτες που συμμετέχουν θα μπορούν να εντάσσονται τόσο σε τοπικές, όσο και σε θεματικές οργανώσεις, επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η λειτουργία αυτή δεν θα ακολουθεί την παραδοσιακή ιεραρχική λογική: «Δεν θα έχει την μορφή της πυραμίδας: Αυτοί που είναι στην κορυφή θα παίρνουν τις αποφάσεις και αυτοί που είναι στην βάση θα συγκαλούνται για να παίρνουν τις αποφάσεις», αλλά «μιλάμε για ένα νέο μοντέλο κόμματος που είναι δια-δραστικό, δίνει την δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας, είναι αποτελεσματικό».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενεργής παρουσίας των μελών στην κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι «θέλουμε τα μέλη μας να είναι δραστήρια στην κοινωνία. Όχι δραστήρια μόνον μέσα από το πληκτρολόγιο», καθώς «κοινωνική δράση δεν μπορεί να γίνεται μέσα από το πληκτρολόγιο».

Όπως πρόσθεσε, «θέλουμε την συμμετοχή για να έχουμε διάδραση με την πραγματική κοινωνία», ενώ σημείωσε ότι «πολιτική δεν μπορεί να είναι κάθε 4 χρόνια η συμμετοχή στις εκλογές, αλλά είναι η πάλη μας καθημερινά για να αλλάξουμε την ζωή μας».

Η κριτική στους «πολύ αριστερούς»

Στη συζήτηση τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τον ρόλο της Αριστεράς όταν καλείται να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες.

«Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική σε όσους, όπως είπε, αρνούνται εξαρχής τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση.

«Δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού. Οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουνε πάντοτε, τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκλεισε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στη σημασία της πολιτικής ευθύνης και στις δυσκολίες της προσπάθειας για κοινωνική αλλαγή: «Πώς αλήθεια θα κάνεις τις συνθήκες καλύτερες για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς, για αυτούς που είναι στον κοινωνικό αποκλεισμό αν δεν πάρεις την ευθύνη; Και βεβαίως, όποιος παίρνει την ευθύνη κάνει και λάθη. Όποιος παίρνει την ευθύνη έχει και κόστος. Άρα λοιπόν αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο που μπορεί να πει ένας πρωθυπουργικός πολίτης. Ότι η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη προς ένα καλύτερο κόσμο δεν είναι ευθύγραμμη. Έχει ανηφόρες και κατηφόρες και δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη. Το ζήτημα είναι να μη χάσουμε την ψυχή μας. Το στόχο μας, την καρδιά μας. Και την πίστη μας σε αυτές τις αξίες που πρεσβεύουμε. Καθώς και τη μνήμη μας στους ανθρώπους που θέλουμε να εκπροσωπούμε».

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