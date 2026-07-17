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17.07.2026 00:55

Πάρος: 23χρονος εμβόλισε μοτοσικλέτα αστυνομικού για να αποφύγει τον έλεγχο – Η σύλληψή του αποκάλυψε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

17.07.2026 00:55
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Δύο 23χρονοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης, 15/7, στην Πάρο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που αποκάλυψε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ένας από τους δύο εντοπίστηκε να κινείται με ΙΧΕ αυτοκίνητο. Όταν του ζητήθηκε να σταματήσει για έλεγχο, εμβόλισε δίκυκλη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος συνέδραμε στην επιχείρηση, και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει οδηγώντας επικίνδυνα. Λίγη ώρα αργότερα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο 23χρονος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες μαζί με τον δεύτερο συλληφθέντα, ο οποίος τις απέκρυπτε στην κατοικία του.

Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης κατασχέθηκαν συνολικά 544,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 309,4 γραμμάρια κάνναβης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, 2.730 ευρώ και ένα ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

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