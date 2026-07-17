search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 00:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.07.2026 00:26

Ιράν: Οι δικαστικές Αρχές διαψεύδουν την αποφυλάκιση Αμερικανίδας που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

17.07.2026 00:26
iran teherani 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι δικαστικές Αρχές του Ιράν δήλωσαν την Πέμπτη, 16/7, ότι κανείς Αμερικανός υπήκοος δεν αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ούτε απελευθερώθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, όπως μεταδίδουν ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι αφέθηκε ελεύθερη μια Αμερικανίδα που είχε φυλακιστεί στο Ιράν τον Δεκέμβριο του 2024, συμπληρώνοντας πως «οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτήν τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν».

Οι δικαστικές Αρχές του Ιράν υποστηρίζουν πως δεν έχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι καταδικασμένος Αμερικανός, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ που ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε ο Τραμπ ή οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός κρατούμενος αφέθηκε ελεύθερος από ιρανικές φυλακές ή απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Διαβάστε επίσης:

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 800 οι νεκροί από Έμπολα – 2.124 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

Μάχη για τα Στενά του Ορμούζ: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, «η Τεχεράνη θέλει συμφωνία» επιμένουν οι ΗΠΑ

«Πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για την πώληση drones Switchblade 300 στην Ελλάδα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τα Στενά του Ορμούζ: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν – Χτυπούν υποδομές, αναφορές για τραυματίες

iran teherani 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι δικαστικές Αρχές διαψεύδουν την αποφυλάκιση Αμερικανίδας που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

ebola
ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 800 οι νεκροί από Έμπολα – 2.124 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

drones
ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για την πώληση drones Switchblade 300 στην Ελλάδα

tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλατφόρμα με AI για τον εντοπισμό της αισχροκέρδειας και κόμμα νέας εποχής: Το σχέδιο Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

ethniki-trapeza
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 00:45
tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τα Στενά του Ορμούζ: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν – Χτυπούν υποδομές, αναφορές για τραυματίες

iran teherani 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι δικαστικές Αρχές διαψεύδουν την αποφυλάκιση Αμερικανίδας που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

ebola
ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 800 οι νεκροί από Έμπολα – 2.124 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα

1 / 3