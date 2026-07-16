Ask Alexis: Ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλεί ζωντανά με μέλη της ΕΛΑΣ

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Ο Αλέξης Τσίπρας συζητά live με μέλη της ΕΛΑΣ.
Ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζει την πρακτική του αδιαμεσολάβητου διαλόγου. Τα μέλη υποβάλουν ερωτήσεις και εκείνος απαντά.
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