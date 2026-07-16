Κλήρωση Super League: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας για τη νέα σεζόν, οι ημερομηνίες όλων των ντέρμπι

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Η Super League πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (16/7) την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 στο BLE Azure στον Άλιμο, με σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο να δίνει το «παρών».
Πρώτος πήρε τον λόγο απ’ τους παρουσιαστές ο νέος πρόεδρος της Λίγκας και μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος στη σύντομη ομιλία του έθεσε ως βασικούς στόχους της διοργανώτριας αρχής τη δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης και την πίεση προς την Πολιτεία για να έχουν οι ομάδες περισσότερα έσοδα απ’ το στοίχημα.
Αναλυτικά η τοποθέτησή του:
«Να ευχηθώ να έχουμε καλή σεζόν. Θα σας πω, επειδή είναι η πρώτη μέρα που είμαι πρόεδρος, δύο λόγια για το τι σκοπεύω να κάνω. Ο βασικός στόχος είναι η κεντρική διαχείριση. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες για το πώς θα την προωθήσουμε και πώς θα εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα από το στοίχημα.
Όταν είχαμε πάει στην κυβέρνηση για να ζητήσουμε περισσότερα έσοδα από το στοίχημα, μας είχαν πει ότι το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα με την άνοδο του τζίρου. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έσοδα και για τη Β’ Εθνική, γιατί οι ομάδες που υποβιβάζονται αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες.
Θα επιδιώξουμε οι ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες και οικονομικά ισχυρές, ώστε να ανέβει συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου».
Το πρωτάθλημα της νέας σεζόν θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026 και έγιναν γνωστές οι μάχες της πρεμιέρας.
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – Άρης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Άρης
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
Άρης – Ολυμπιακός
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Παναθηναϊκός – Άρης
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