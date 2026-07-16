Μουντιάλ 2026: Ο Πελέ, ο Μέσι και το (νέο) ρεκόρ του…

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Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), υπήρξαν αρκετά σχόλια ότι η Αργεντινή ήταν «μη πειστική», έστω κι αν είναι η ομάδα που προσπάθησε και εξακολουθεί να προσπαθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της, έχοντας σημειώσει τα περισσότερα γκολ (19) από κάθε άλλη ομάδα σε αυτό το τουρνουά των 104 αγώνων (λείπουν ακόμα μικρός τελικός και τελικός).

Αλλά σίγουρα δεν έχει απολαύσει πραγματικά μια άνετη νίκη σε κανένα σημείο στα νοκ άουτ.

Υπάρχει όμως και ο Λιονέλ Μέσι. Μόνο αυτός. Πάλι αυτός. Ακόμα κι αν δεν σκόραρε στον ημιτελικό με την Αγγλία (2-1) ήταν εκείνος που δημιούργησε και τα δυο γκολ και έγινε ο πρώτος παίκτης που έκανε τέσσερις ασίστ σε νοκ άουτ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τον Πελέ το 1970 (επίσης τέσσερα).

Πλέον έχει συνολικά 12 ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τουλάχιστον τέσσερις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη που έχει καταγραφεί (από το 1966).

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