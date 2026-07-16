H συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Hemant Taneja στην Πνύκα (Live)

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Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Hemant Taneja, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας General Catalyst, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στην Πνύκα.
Live η συζήτηση του πρωθυπουργού:
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