Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

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(Σε ώρες Ελλάδος)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΆΜΙ
22:00 Τελικός (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 09:31
SYRIZA
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Θέλουν οι υπό αναχώρηση βουλευτές να εκλέξουν τη Δούρου πριν φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι ο ρόλος Τσίπρα;

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ΑΙ: Οι επεμβάσεις με laser για τα μάτια πιο ακριβείς από ποτέ

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ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά τις έδρες των ανεξάρτητων, καλεί τον Τσίπρα να απαντήσει αν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

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