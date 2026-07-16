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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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16.07.2026 17:13

«Κανονιέρης» ο Τζόλης, στα 40 εκατ. η μεταγραφή από την Μπριζ στην Άρσεναλ – Ποσό ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή

16.07.2026 17:13
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Σε… «γάμο» φαίνεται ότι καταλήγει το «φλερτ» της Άρσεναλ με τον Χρήστο Τζόλη.

O 24χρονος διεθνής εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει στους «κανονιέρηδες» από την Μπριζ, με ποσό ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την Athletic, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται με το ενάμισι πόδι στο «Emirates», αφού οι πρωταθλητές Αγγλίας, έχουν δώσει τα χέρια με την Κλαμπ Μπριζ, προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Η συμφωνία για τον 24χρονο αριστερό εξτρέμ ολοκληρώθηκε στην τιμή των 40 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο είχε ορίσει η βελγική ομάδα.

Όπως όλα δείχνουν, ο Τζόλης επιστρέφει στην Αγγλία δυο χρόνια μετά την τυπική αποχώρησή του από την Νόριτς στην οποία και μετεγράφη το 2021, έναντι 11 εκατ. ευρώ από τον ΠΑΟΚ.

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