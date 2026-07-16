Μουντιάλ 2026: Τακτική ανάλυση στο Αργεντινή – Αγγλία, πώς ο Σκαλόνι κέρδισε τη «σκακιέρα» από τον Τούχελ στα τελευταία λεπτά

Takeaways by to pontiki AI Ο Τόμας Τούχελ εφάρμοσε ένα αποτελεσματικό πλάνο για την Αγγλία, περιορίζοντας τον Λιονέλ Μέσι και προηγούμενος στο σκορ με τον Γκόρντον.

Ωστόσο, η απόφαση του Γερμανού προπονητή να οπισθοχωρήσει αμυντικά μετά το προβάδισμα επέτρεψε στην Αργεντινή να ανακτήσει τον έλεγχο του ρυθμού.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι προχώρησε σε καθοριστικές τακτικές αλλαγές, ενισχύοντας την επιθετική γραμμή της ομάδας του με την είσοδο του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Η Αργεντινή εκμεταλλεύτηκε τα κενά στην αγγλική άμυνα και πέτυχε την ανατροπή, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ.

Η διαχείριση των αλλαγών από τον Σκαλόνι και η παθητική στάση της Αγγλίας στο τέλος έκριναν το τελικό αποτέλεσμα του ημιτελικού.

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Ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ δεν κρίθηκε μόνο από την ποιότητα των παικτών ή τις δύο καθοριστικές στιγμές των Ένσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες. Κρίθηκε και από τις αποφάσεις των δύο προπονητών. Για περίπου 75 λεπτά ο Τόμας Τούχελ έδειχνε να έχει διαβάσει ιδανικά την Αργεντινή. Στο τελευταίο τέταρτο, όμως, ο Λιονέλ Σκαλόνι γύρισε την τακτική ισορροπία υπέρ της ομάδας του.

Το αρχικό σχέδιο του Τούχελ λειτούργησε σχεδόν τέλεια

Η Αγγλία ξεκίνησε με ξεκάθαρο στόχο να περιορίσει τον Λιονέλ Μέσι χωρίς να θυσιάσει την επιθετικότητά της.

Ο Έλιοτ Άντερσον ακολουθούσε τον Μέσι κάθε φορά που ο αρχηγός της Αργεντινής κατέβαινε χαμηλά, ενώ ο Ντέκλαν Ράις έκλεινε τον χώρο προς τον Ένσο Φερνάντες. Έτσι η Αργεντινή αναγκαζόταν να κυκλοφορεί την μπάλα κυρίως στα άκρα, χωρίς να βρίσκει κάθετες πάσες.

Ταυτόχρονα, όταν η Αγγλία ανακτούσε την κατοχή, έβγαινε πολύ γρήγορα στην επίθεση. Ο Μόργκαν Ρότζερς κινούνταν ανάμεσα στις γραμμές, ο Γκόρντον χτυπούσε την πλάτη του Μολίνα και ο Κέιν λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς.

Το γκολ του Γκόρντον στο 55′ ήταν ακριβώς η επιβράβευση αυτού του σχεδίου.

Η Αργεντινή είχε πρόβλημα στην ανάπτυξη

Για περισσότερο από μία ώρα η «αλμπισελέστε» δεν μπορούσε να βρει ρυθμό.

Οι Παρέδες και Μακ Άλιστερ κυκλοφορούσαν την μπάλα αργά, ο Άλβαρες έμενε αποκομμένος και ο Μέσι αναγκαζόταν να γυρίζει πολύ χαμηλά για να συμμετάσχει στην ανάπτυξη.

Η εικόνα έμοιαζε ασυνήθιστη για την ομάδα του Σκαλόνι, η οποία μέχρι τώρα είχε βασιστεί στην κατοχή και στις συνεργασίες στον άξονα.

Η πρώτη σημαντική κίνηση του Σκαλόνι

Μετά το 60′, ο Αργεντινός τεχνικός αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.

Η είσοδος του Νίκο Γκονσάλες αντί του Παρέδες έδωσε πολύ μεγαλύτερο πλάτος.

Η Αργεντινή άρχισε να επιτίθεται περισσότερο από τα άκρα, αναγκάζοντας τους Άγγλους μπακ να παίζουν όλο και πιο χαμηλά.

Παράλληλα, ο Μέσι απέκτησε περισσότερους χώρους ανάμεσα στις γραμμές, αφού οι Άγγλοι χαφ άρχισαν να μετακινούνται προς τις πλευρές για να καλύψουν τα ανεβάσματα.

Το λάθος του Τούχελ

Το μεγαλύτερο σημείο κριτικής προς τον Γερμανό τεχνικό αφορά τη διαχείριση μετά το 1-0.

Αντί να συνεχίσει να πιέζει ψηλά, η Αγγλία υποχώρησε.

Οι γραμμές άρχισαν να απέχουν μεταξύ τους, ο Κέιν έμεινε μόνος μπροστά και η κατοχή πέρασε σχεδόν ολοκληρωτικά στην Αργεντινή.

Ακόμη πιο καθοριστική αποδείχθηκε η αντικατάσταση του σκόρερ Άντονι Γκόρντον από τον Έζρι Κόνσα.

Η αλλαγή αυτή έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Αγγλία προσπαθούσε πλέον κυρίως να διαφυλάξει το αποτέλεσμα.

Η Αργεντινή εγκαταστάθηκε μόνιμα έξω από την περιοχή του Πίκφορντ.

Η κίνηση που άλλαξε τον ημιτελικό

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Σκαλόνι έριξε στο παιχνίδι τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Δεν επρόκειτο απλώς για αλλαγή προσώπου. Με τον Λαουτάρο και τον Άλβαρες μαζί στην περιοχή, οι Άγγλοι στόπερ δεν μπορούσαν πλέον να βγαίνουν πάνω στον Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής απέκτησε για πρώτη φορά ελεύθερο χώρο μπροστά του. Από εκεί ξεκίνησαν και οι δύο καθοριστικές φάσεις:

το γκολ του Ένσο Φερνάντες,

η σέντρα προς τον Λαουτάρο στο 90’+2.

Η διαχείριση του φινάλε

Μετά την ισοφάριση οι δύο πάγκοι αντέδρασαν εντελώς διαφορετικά.

Η Αργεντινή συνέχισε να πιέζει, πιστεύοντας ότι μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι πριν από την παράταση.

Η Αγγλία, αντίθετα, έδειξε να σκέφτεται ήδη την παράταση. Η ψυχολογική διαφορά ήταν εμφανής.

Οι Αργεντινοί κυκλοφορούσαν γρήγορα την μπάλα, οι Άγγλοι έκαναν όλο και περισσότερες βεβιασμένες απομακρύνσεις.

Το νικητήριο γκολ του Λαουτάρο ήταν ουσιαστικά η φυσική κατάληξη της εικόνας που είχε δημιουργηθεί στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Για περίπου μία ώρα ο Τόμας Τούχελ κέρδιζε τη μάχη των πάγκων. Η Αγγλία είχε περιορίσει τον Μέσι, είχε ελέγξει τον ρυθμό και βρισκόταν δίκαια μπροστά στο σκορ.

Όμως ο Λιονέλ Σκαλόνι είχε την πιο σημαντική αρετή ενός μεγάλου προπονητή: διάβασε εγκαίρως ότι το αρχικό του πλάνο δεν λειτουργούσε και το άλλαξε χωρίς να χάσει την ισορροπία της ομάδας.

Αντίθετα, ο Τούχελ επέλεξε να προστατεύσει το 1-0 αντί να αναζητήσει το δεύτερο γκολ. Η υποχώρηση της Αγγλίας, οι αμυντικές αλλαγές και η απώλεια του ελέγχου στο κέντρο έδωσαν στην Αργεντινή τον χώρο και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν.

Στο τέλος, ο ημιτελικός κρίθηκε όχι μόνο από την κλάση του Μέσι ή την εκτελεστική δεινότητα του Λαουτάρο, αλλά και από το γεγονός ότι ο Σκαλόνι προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του αγώνα, ενώ ο Τούχελ προσπάθησε κυρίως να διαφυλάξει ένα εύθραυστο προβάδισμα. Αυτό ήταν ίσως το σημαντικότερο τακτικό δίδαγμα της βραδιάς.

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