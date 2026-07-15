Λευκός καπνός στη Super League: Δέχτηκε το 1+1 ο Μαρινάκης – Ο Αλαφούζος πρόεδρος φέτος

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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αν και χθες απέρριπτε ως στημένη την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση για έναν χρόνο θητείας του Γιάννη Αλαφούζου και έναν του Βαγγέλη Μαρινάκη, μπροστά στο αδιέξοδο με το 7-7 και στη δεύτερη ψηφοφορία, τελικά σήμερα αποδέχτηκε την πρόταση.

Αυτό συνέβη προ του φάσματος της διαφαινόμενης επικράτησης του Γιάννη Αλαφούζου, καθώς ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμενόταν να εκλεγεί με 8-7 παίρνοντας την ψήφο και της ΕΠΟ.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ωστόσο, έθεσε ως όρο να είναι εκείνος πρόεδρος τον πρώτο χρόνο και ο Γιάννης Αλαφούζος τον δεύτερο, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την πλευρά του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως μεταδίδει το sport-fm.gr. Τελικά μετά από διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος να είναι πρόεδρος τον πρώτο χρόνο και ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον δεύτερο.

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