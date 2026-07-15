«Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»: Η συγκινητική ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα για τη Μάρω Κοντού

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Με μια φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε ο Πασχάλης Τσαρούχας τη Μάρω Κοντού, μετά την είδηση του θανάτου της.

Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Με τον Πασχάλη Τσαρούχα είχαν συναντηθεί επαγγελματικά στη σειρά «Η Γη της Ελιάς».

Ο ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους από τα παρασκήνια της σειράς, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί. Δε λέμε αντίο», έγραψε ο Πασχάλης Τσαρούχας.

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