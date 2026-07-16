Στην Αθήνα για εξετάσεις έφτασε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε

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Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προσγειώθηκε ο τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος φόργουορντ αφού υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το χρυσό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Παναθηναϊκό.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στο NBA για τους Σίξερς, τους Νικς και τους Μπουλς.

Με απολαβές 4.000.000 ευρώ ετησίως θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη.

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