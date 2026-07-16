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16.07.2026 16:37

Πολάκης κατά πάντων: «Βλέπει» οργανωμένο σχέδιο για να μην εκλεγεί στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

16.07.2026 16:37
polakis koymoyndouroy – new

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Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, που επέστρεψε επίσημα στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται και δεν παραιτούνται.

Με ανάρτησή του συνδέει τις ενέργειές τους με προσπάθεια υπονόμευσης της εκλογής του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πολάκης στρέφεται κατά του Χάρη Μαμουλάκη, καλώντας τον να παραιτηθεί, εφόσον θέλει να στηρίξει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Προχωρώντας τον συλλογισμό του, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται στον Σωκράτη Βαρδάκη που θα έπαιρνε την έδρα Μαμουλάκη σε περίπτωση παραίτησης, και ο οποίος θα στήριζε τον κ. Πολάκη.

Τον ίδιο συλλογισμό κάνει και για τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, εκτιμώντας ότι ο αντικαταστάτης του, σε περίπτωση παραίτησης, Γιώργος Κυριακόπουλος, θα τον στηρίξει για την προεδρία.

Μάλιστα, ο κ. Πολάκης επικαλείται και συγκεκριμένα δημοσιεύματα, τα οποία παραθέτει στην ανάρτησή του.

Καταλήγοντας, ο βουλευτής Χανίων δηλώνει ότι «κάποιοι ξέρουν με ποιον πρόεδρο θα δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να μην γίνει».

Οργανωμένο σχέδιο εναντίον του βλέπει ο Κρητικός βουλευτής, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι ζήτησε από την Ρένα να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας, αλλά τα… έβαλε και με τον Σωκράτη Φάμελλο που αντέδρασε στην επιστροφή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη

«Χαρη Μαμουλακη αφου διαλεγεις να στηριξεις την ΕΛΑΣ ,γιατι δεν παραιτεισαι;

Μηπως γιατι θα παρει την εδρα σου ο Σωκρατης Βαρδακης που θα στηριξει εμενα;

Ανδρεα Παναγιωτοπουλε γιατι δεν κανεις και συ το ιδιο ;

Μηπως γιατι τη θεση σου θα την παρει ο Κυριακοπουλος ο Γιωργος;

Σταματω εδω ,γιατι αυτα τα ρεπορταζ οπως στις φωτο1-2 ΔΥΣΤΥΧΩΣ ειναι αληθεια!!!

Ειναι σαφες πως «καποιοι» ξερουν με ποιον επικεφαλης ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπαρξει και θα δυναμωσει ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ!»

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