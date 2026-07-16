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16.07.2026 18:21

Ένας στους δύο τηλεθεατές, το βράδυ της Τετάρτης (15/7) παρακολούθησε τον μουντιαλικό ημιτελικό Αγγλίας-Αργεντινής στην ΕΡΤ1

16.07.2026 18:21
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Ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση τηλεθεατών σημειώθηκε χθες από τη Nielsen στην ΕΡΤ1 την ώρα της απευθείας μετάδοσης του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, συγκριτικά με τον προχθεσινό Γαλλίας-Ισπανίας.

Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 εκτοξεύθηκε στα «ουράνια» και έφθασε στην κορύφωσή της λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, με τον δείκτη της Nielsen να φθάνει ως το 61%, όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα της εταιρείας μετρήσεων για το πρόγραμμα του πρώτου κρατικού καναλιού.

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