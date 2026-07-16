MEGA: Ματιές από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα»

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Σε τοποθεσίες μέσα στα Χανιά και λίγο πιο έξω από την πόλη και στα ορεινά του νομού Χανίων είναι σε εξέλιξη γυρίσματα σκηνών της νέας δραματικής σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» του Mega, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη-Μάριου Καραμάνη, το σενάριο της οποίας από την Εμμανουέλα Αλεξίου, βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου (εκδ. Ψυχογιός).

Η ιστορία αρχίζει τη δεκαετία του 1980 όταν ένα τραυματικό περιστατικό καλύπτεται από τη σιωπή, με την ελπίδα ότι θα μείνει για πάντα στο σκοτάδι. Όμως, το παρελθόν όχι μόνο δεν ξεχνιέται, αλλά χρόνια αργότερα επιστρέφει, με συνέπειες που θα σημαδέψουν τους πάντες.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός και έντονος χαρακτήρας, που λειτουργεί με οδηγό το συναίσθημα και δεν διστάζει να ακολουθήσει την καρδιά του. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι ένας δάσκαλος που χαρακτηρίζεται από ψυχραιμία, υπευθυνότητα και βαθιά αίσθηση καθήκοντος απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά. Παρότι τους ενώνει μια δυνατή φιλία, οι δυο τους αναπόφευκτα θα συγκρουστούν. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μια δυναμική και γοητευτική κοπέλα, η παρουσία της οποίας θα «ξυπνήσει» κρυμμένα συναισθήματα, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιά ριζωμένες αντιθέσεις, που περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να εκραγούν.

Στην εξέλιξη της πλοκής θα εμφανιστεί στο «κάδρο» ένα ακόμη «μαύρο πουκάμισο», όπως θρυλείται.

Κομβικής σημασίας ρόλους στην υπόθεση έχουν ο Δημήτρης Καπετανάκος, ο Νίκος Βερλέκης, η Ελένη Γερασιμίδου, η Μαρία- Νεφέλη Δούκα, ο Μιχάλης Μητρούσης.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Δανάκη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας. Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης.

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάννης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας. Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

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