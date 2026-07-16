search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 19:39
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2026 18:13

MEGA: Ματιές από τα γυρίσματα της δραματικής σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα»

16.07.2026 18:13
eksot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε τοποθεσίες μέσα στα Χανιά και λίγο πιο έξω από την πόλη και στα ορεινά του νομού Χανίων είναι σε εξέλιξη  γυρίσματα σκηνών της νέας δραματικής σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» του Mega, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη-Μάριου Καραμάνη, το σενάριο της οποίας από την Εμμανουέλα Αλεξίου, βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου (εκδ. Ψυχογιός).

Η ιστορία αρχίζει τη δεκαετία του 1980 όταν ένα τραυματικό περιστατικό καλύπτεται από τη σιωπή, με την ελπίδα ότι θα μείνει για πάντα στο σκοτάδι. Όμως, το παρελθόν όχι μόνο δεν ξεχνιέται, αλλά χρόνια αργότερα επιστρέφει, με συνέπειες που θα σημαδέψουν τους πάντες.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός και έντονος χαρακτήρας, που λειτουργεί με οδηγό το συναίσθημα και δεν διστάζει να ακολουθήσει την καρδιά του. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι ένας δάσκαλος που χαρακτηρίζεται από ψυχραιμία, υπευθυνότητα και βαθιά αίσθηση καθήκοντος απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά. Παρότι τους ενώνει μια δυνατή φιλία, οι δυο τους αναπόφευκτα θα συγκρουστούν. Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μια δυναμική και γοητευτική κοπέλα, η παρουσία της οποίας θα «ξυπνήσει» κρυμμένα συναισθήματα, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιά ριζωμένες αντιθέσεις, που περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να εκραγούν.

Στην εξέλιξη της πλοκής θα εμφανιστεί στο «κάδρο» ένα ακόμη «μαύρο πουκάμισο», όπως θρυλείται.

Κομβικής σημασίας ρόλους στην υπόθεση έχουν ο Δημήτρης Καπετανάκος, ο Νίκος Βερλέκης, η Ελένη Γερασιμίδου, η Μαρία- Νεφέλη Δούκα, ο Μιχάλης Μητρούσης.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Δανάκη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας. Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης.

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάννης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας. Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Διαβάστε επίσης:

Σία Κοσιώνη για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1: Ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού

Νεύρα από ατσάλι: Κατσαρίδα περπατά πάνω σε δημοσιογράφο την ώρα του ρεπορτάζ κι εκείνη μένει ατάραχη (Video)

Παναγιώτης Στάθης και ΑΝΤ1 «χώρισαν» συναινετικά – Προς ΕΡΤ, MEGA, ΣΚΑΪ το επόμενο βήμα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Choose Effie
ADVERTORIAL

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

muntial messi 2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Πελέ, ο Μέσι και το (νέο) ρεκόρ του…

Greson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Αθήνα για εξετάσεις έφτασε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε

ANGELINA JOLIE
LIFESTYLE

Τζολί: Έτοιμη να αποχαιρετήσει το Λος Άντζελες μετά την ενηλικίωση των δίδυμων παιδιών της

us_iran_attacks
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν το νησί Κεσμ κοντά στο Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

antetokounmpo-jagger
LIFESTYLE

Ο Αντετοκούνμπο πήγε να δει το Αργεντινή - Αγγλία - Η συνάντηση με Μικ Τζάγκερ και το μήνυμα στον πατέρα του

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 19:39
Choose Effie
ADVERTORIAL

Bronze Effie Award στην Choose και τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα»

muntial messi 2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Πελέ, ο Μέσι και το (νέο) ρεκόρ του…

Greson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Αθήνα για εξετάσεις έφτασε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε

1 / 3