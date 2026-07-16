Σία Κοσιώνη για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1: Ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού

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Με μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα εξέφρασε τα συναισθήματα και τις προσδοκίες της από το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα ηΣία Κοσιώνη, μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1.

Η δημοσιογράφος εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τον νέο σταθμό της καριέρας της, μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.

Όπως έγινε γνωστό, υπέγραψε συμβόλαιο με τον σταθμό του Αμαρουσίου, για τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με το οποίο αναλαμβάνει ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.



Η Σία Κοσιώνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές και έγραψε στη λεζάντα της: «Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή».



Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την Σία Κοσιώνη





«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια. Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.



Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό. Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης».

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