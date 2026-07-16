Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω καλοκαιριού – Τι ισχύει

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Μειωμένη είναι η συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ, καθώς τέθηκε σε ισχύ το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, ενώ η επιστροφή στο χειμερινό ωράριο θα πραγματοποιηθεί σταδικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Αραιότερα δρομολόγια

Το δρομολόγια θα είναι αραιότερα λόγω των αδειών των εργαζομένων. Οι αρμόδιοι φορείς καλούν το επιβατικό κοινό να προγραμματίζει εγκαίρως τις μετακινήσεις του και να ενημερώνεται για τα επικαιροποιημένα δρομολόγια πριν από κάθε διαδρομή.

Αυξάνονται τα δρομολόγια προς αεροδρόμιο, λιμάνι και παραλίες

Αυξημένα θα είναι τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ταξιδιώτες.

Η λεωφορειακή γραμμή 122, που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό Μετρό Αργυρούπολη θα λειτουργεί πλέον καθημερινά προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις οργανωμένες παραλίες.

Αναστέλλονται οι φοιτητικές γραμμές

Αναστέλλεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η λειτουργία των φοιτητικών γραμμών 242, 250 και Ε90.

Αλλαγές σε Μετρό και ΗΣΑΠ

Στη Γραμμή 1 ( ΗΣΑΠ ), οι συρμοί διέρχονται τις εργάσιμες ημέρες ανά περίπου επτά έως επτάμισι λεπτά.

( ), οι συρμοί διέρχονται τις εργάσιμες ημέρες ανά περίπου επτά έως επτάμισι λεπτά. Στη Γραμμή 2 του Μετρό , τις ώρες αιχμής (07:00-19:00) τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά περίπου 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται μεταξύ πέντε και επτά λεπτών.

, τις ώρες αιχμής (07:00-19:00) τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά περίπου 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται μεταξύ πέντε και επτά λεπτών. Στη Γραμμή 3 του Μετρό εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροδρομικών γραμμών. Στις ώρες αιχμής οι συρμοί διέρχονται επίσης ανά περίπου 4,5 λεπτά, ενώ εκτός αιχμής η αναμονή διαμορφώνεται από 5,5 έως οκτώ λεπτά.

Χωρίς αλλαγές τα δρομολόγια του Τραμ

Το Τραμ συνεχίζει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου κάθε 12 λεπτά έως τις 22:00. Η συγκεκριμένη συχνότητα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει κυρίως τις αυξημένες μετακινήσεις προς τις παραλιακές περιοχές, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια από την εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ.

Οι συγκοινωνιακοί φορείς συνιστούν στους πολίτες να ελέγχουν τακτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς ενδέχεται να προκύψουν έκτακτες τροποποιήσεις λόγω λειτουργικών αναγκών ή τεχνικών εργασιών.

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