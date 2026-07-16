Αλλαγές στα δρομολόγια των ΜΜΜ λόγω καλοκαιριού – Τι ισχύει

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Μειωμένη είναι η συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ, καθώς τέθηκε σε ισχύ το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας.
Το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, ενώ η επιστροφή στο χειμερινό ωράριο θα πραγματοποιηθεί σταδικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Το δρομολόγια θα είναι αραιότερα λόγω των αδειών των εργαζομένων. Οι αρμόδιοι φορείς καλούν το επιβατικό κοινό να προγραμματίζει εγκαίρως τις μετακινήσεις του και να ενημερώνεται για τα επικαιροποιημένα δρομολόγια πριν από κάθε διαδρομή.
Αυξημένα θα είναι τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ταξιδιώτες.
Η λεωφορειακή γραμμή 122, που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό Μετρό Αργυρούπολη θα λειτουργεί πλέον καθημερινά προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις οργανωμένες παραλίες.
Αναστέλλεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η λειτουργία των φοιτητικών γραμμών 242, 250 και Ε90.
Το Τραμ συνεχίζει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου κάθε 12 λεπτά έως τις 22:00. Η συγκεκριμένη συχνότητα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει κυρίως τις αυξημένες μετακινήσεις προς τις παραλιακές περιοχές, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο.
Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια από την εφαρμογή της τηλεματικής του ΟΑΣΑ.
Οι συγκοινωνιακοί φορείς συνιστούν στους πολίτες να ελέγχουν τακτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς ενδέχεται να προκύψουν έκτακτες τροποποιήσεις λόγω λειτουργικών αναγκών ή τεχνικών εργασιών.
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