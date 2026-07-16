Αναφορές για εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι – Διαψεύδει το Reuters η τοπική διοίκηση

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Μάρτυρες στην περιοχή Business Bay της πόλης ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν δυνατούς θορύβους σαν εκρήξεις γύρω στις 8:20 μ.μ. ώρα Ντουμπάι.

Η αιτία δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης του Ντουμπάι (GDMO) αναφέρει ότι το ρεπορτάζ του Reuters σχετικά με εκρήξεις στο κέντρο του Ντουμπάι είναι ψευδές. Το GDMO προτρέπει το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται μόνο σε επίσημες πηγές για ακριβείς πληροφορίες και να αποφεύγουν τη διάδοση φημών ή μη επαληθευμένων πληροφοριών.

The Government of Dubai Media Office (GDMO) confirms that the Reuters report regarding explosions in Downtown Dubai is false. GDMO urges the public and media to rely only on official sources for accurate information and to avoid spreading rumours or unverified information. July 16, 2026

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