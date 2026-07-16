Θέλουν οι υπό αναχώρηση βουλευτές να εκλέξουν τη Δούρου πριν φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι ο ρόλος Τσίπρα;

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Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την εκλέξουν άνθρωποι ενός άλλου κόμματος! Φυσικά η παραδοξότητα δεν είναι κάτι περίεργο στον ΣΥΡΙΖΑ.

Εξηγούμαστε λοιπόν: Η εναπομείνασα κοινοβουλευτική ομάδα των 17 μελών θα εκλέξει τον πρόεδρό της το Σάββατο το πρωί.

Προσπερνάμε το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν κυρίαρχα κομματικά όργανα, όπως η κεντρική επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ το πάει ανάποδα και αναθέτει στην ΚΟ να διαλέξει τον επικεφαλής της. Είναι θέμα επιλογής – δεκτά όλα.

Ωστόσο συμβαίνει τούτο: στην ΚΟ των 17 μελών, πολλοί βουλευτές, για να μην πούμε οι περισσότεροι είναι… φευγάτοι. Κυρίως προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα: Η Όλγα Γεροβασίλη για παράδειγμα θεωρείται βέβαιη για μετακίνηση. Φυσικά και η Πόπη Τσαπανίδου εάν το επιθυμεί η ίδια και τη θέλει και πρώην πρωθυπουργός.

Άλλοι θέλουν πώς και πώς και περιμένουν σήμερα. Καλαματιανός, Μπάρκας, Κόκκαλης, Ζαμπάρας κ.α.

Επίσης, η Νίνα Κασιμάτη λοξοκοιτάζει προς το ΠΑΣΟΚ.

Είναι στην ΚΟ ακόμα και ο Συμεών Κεδίκογλου που έχει ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί για να πάει στην ΕΛΑΣ!

Δεν συζητώ για Φάμελλο, που θα ήθελε να είναι στην Αμαλίας, αλλά ακόμα δεν!

Όλοι αυτοί μπορούν να ψηφίσουν για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ παρακαλώ!

Δύο τινά:

Ή η πλευρά Τσίπρα θέλει να ελέγξει την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ – πιθανότατα όχι για να βοηθήσουν στην εκλογή Πολάκη.

Ή κάποιοι θέλουν να… «εκδικηθούν» τον Πολάκη – πχ Φάμελλος και γιατί όχι η Γεροβασίλη. Είναι περιττές οι λεπτομέρειες επ’ αυτού.

Κρίμα που δεν ζει ο Ιονέσκο… θα έπαιρνε ιδέες!

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