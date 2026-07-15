search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 20:18
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 19:09

Ο Γεωργούλης είπε ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή και μετά τα μάζεψε

15.07.2026 19:09
georgoulis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ακόμα και με τη Χρυσή Αυγή άφησε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης.

Ο Αλέξης Γεωργούλης,μιλώντας για την ανάμειξη του στην πολιτική υποστήριξε ότι οι πολιτικές  ιδεολογίες δεν έχουν νόημα. «Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Δεν ήμουν ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στο κέντρο. Ποτέ δεν γεννήθηκα από ένα κόμμα. Το τι ψήφιζες μικρός ή το τι ψηφίζεις τώρα δεν είναι ωραία ερώτηση. Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός είσαι αριστερός, μετά γίνεσαι σοσιαλιστής και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός. Δεν το πιστεύω αυτό σαν πορεία ανθρώπου. Ήθελα να πω ότι στα κοινά της Λάρισας, που συμμετείχα για μια πενταετία σχεδόν, ήμουν με Νεοδημοκράτη επικεφαλής, είχε και το χρίσμα. Δεν έβλεπα το κόμμα και κυρίως στα τοπικά δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα. Μου φαίνεται σαν τις φοιτητικές οργανώσεις, σαν να χάνεις τον χρόνο σου και να βλέπεις την πολιτική λες και είναι ποδόσφαιρο. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκαμε στα πολιτιστικά», είπε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια Αθηναΐδα Νέγκα επέμεινε στο ζήτημα της ιδεολογίας, λέγοντας του «δεν θα ήσουν ποτέ υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή». Ο Αλέξης Γεωργούλης αναπτύσσοντας τον ίδιο συλλογισμό δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υπό προϋποθέσεις να συνεργαστεί ακόμα και με τη φασιστική Χρυσή Αυγή.  «Δεν νομίζω, όχι. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή λες δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Όχι μόνο θα αμυνθείς, αλλά θα τον κυνηγήσεις μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συνέβη τώρα».

«Δεν είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου»

Με δήλωση του στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι η τοποθέτηση του ήταν ασαφής και τόνισε ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί ξανά με την πολιτική. «Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα. Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή, όπως θέλετε, να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες».

Διαβάστε επίσης

Ο Πολάκης επέστρεψε για… τρίτη φορά στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κι εξαπολύει φουλ επίθεση κατά του «Φάμελλου του εξώστη»

Μπορεί το ντόμινο αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ να φέρει τον Κασσελάκη στη Βουλή;

Το «καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ευρωβουλή έθεσε το πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο ο Σάκης Αρναούτογλου

kontou-tsarouxas
LIFESTYLE

«Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»: Η συγκινητική ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα για τη Μάρω Κοντού

dourou-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητά την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας Δούρου γιατί… μόνο ο ίδιος μπορεί

aspropyrgos_00
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ελεύθεροι με… μοναδικό όρο την εμφάνιση σε ΑΤ, οι δύο κατηγορούμενοι για την φονική έκρηξη

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκροί μητέρα και βρέφος μετά από σύγκρουση ΙΧ με βυτιοφόρο, σοβαρά τραυματίες ο σύζυγος και ένα παιδί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

ellinoamerikaniko omada diasosis- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μας αναγνώρισαν στα χαρτιά, αλλά μας άφησαν μόνους»: Η κραυγή αγωνίας της Ελληνοαμερικανικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης στη Ναύπακτο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 20:18
sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ευρωβουλή έθεσε το πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο ο Σάκης Αρναούτογλου

kontou-tsarouxas
LIFESTYLE

«Απόψε θα κοιτάξουμε τον ουρανό και θα είσαι εκεί»: Η συγκινητική ανάρτηση του Πασχάλη Τσαρούχα για τη Μάρω Κοντού

dourou-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητά την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας Δούρου γιατί… μόνο ο ίδιος μπορεί

1 / 3