Ο Γεωργούλης είπε ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή και μετά τα μάζεψε

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ακόμα και με τη Χρυσή Αυγή άφησε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Γεωργούλης.

Ο Αλέξης Γεωργούλης,μιλώντας για την ανάμειξη του στην πολιτική υποστήριξε ότι οι πολιτικές ιδεολογίες δεν έχουν νόημα. «Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Δεν ήμουν ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε στο κέντρο. Ποτέ δεν γεννήθηκα από ένα κόμμα. Το τι ψήφιζες μικρός ή το τι ψηφίζεις τώρα δεν είναι ωραία ερώτηση. Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός είσαι αριστερός, μετά γίνεσαι σοσιαλιστής και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός. Δεν το πιστεύω αυτό σαν πορεία ανθρώπου. Ήθελα να πω ότι στα κοινά της Λάρισας, που συμμετείχα για μια πενταετία σχεδόν, ήμουν με Νεοδημοκράτη επικεφαλής, είχε και το χρίσμα. Δεν έβλεπα το κόμμα και κυρίως στα τοπικά δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα. Μου φαίνεται σαν τις φοιτητικές οργανώσεις, σαν να χάνεις τον χρόνο σου και να βλέπεις την πολιτική λες και είναι ποδόσφαιρο. Στον ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκαμε στα πολιτιστικά», είπε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια Αθηναΐδα Νέγκα επέμεινε στο ζήτημα της ιδεολογίας, λέγοντας του «δεν θα ήσουν ποτέ υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή». Ο Αλέξης Γεωργούλης αναπτύσσοντας τον ίδιο συλλογισμό δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υπό προϋποθέσεις να συνεργαστεί ακόμα και με τη φασιστική Χρυσή Αυγή. «Δεν νομίζω, όχι. Ποτέ μην λες ποτέ, βέβαια, γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Δηλαδή λες δεν θα σκότωνα άνθρωπο. Δεν θα έκανα κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Όχι μόνο θα αμυνθείς, αλλά θα τον κυνηγήσεις μέχρι να φύγει. Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Καλό θα είναι να είσαι παρών και να μπορείς να αποκωδικοποιήσεις αυτό που συνέβη τώρα».

«Δεν είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου»

Με δήλωση του στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι η τοποθέτηση του ήταν ασαφής και τόνισε ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί ξανά με την πολιτική. «Γεια σας. Μόλις τώρα με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή βάσει μιας συνέντευξης που έδωσα τώρα τελευταία και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Ωραία, να το ξεκαθαρίσω τώρα. Δεν έχω καμία τέτοια βλέψη και γενικότερα δεν έχω καμία σκέψη να ασχοληθώ με την πολιτική, με την κομματική ή, όπως θέλετε, να την πούμε. Το έχω εξηγήσει αρκετές φορές, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες».

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