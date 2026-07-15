Μπορεί το ντόμινο αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ να φέρει τον Κασσελάκη στη Βουλή;

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Σε κατάρρευση έχει οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω των μαζικών αποχωρήσεων. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος από 47 πλέον αριθμεί μόλις 16 βουλευτές.
Η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου και η άρνηση του Χρήστου Σπίρτζη έφερε στη βουλή τη Μυρτώ Κοροβέση, η οποία επέλεξε απευθείας να ανεξαρτητοποιηθεί, καθώς τελεί αντιπρόεδρος στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.
Αν ακολουθήσει τους αποχωρήσαντες και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία φημολογείται ότι διατηρεί άψογες σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να δούμε στη βουλή και τον Στέφανο Κασσελάκη.
Ο πρόεδρος του Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρου βρίσκεται στην 5η θέση, αλλά ο Μιχάλης Καλογήρου, ο Αθανάσιος Τσακρής και η Ζωρζέτα Λάλη που προηγούνται είναι απίθανο να αποδεχθούν την έδρα, γιατί συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Τσίπρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η Τζένη Λειβαδάρου δεν επιθυμεί να αναλάβει κοινοβουλευτικά καθήκοντα αυτή την περίοδο.
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